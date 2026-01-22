宜縣首場青銀聯合徵才活動 23日礁溪鄉農會登場

宜蘭縣今年首次於溪北地區辦理青銀聯合徵才活動，於二十三日下午一時三十分至四時在礁溪鄉農會登場，十八家廠商參與，廠商釋出的薪資條件，最高薪資達五萬元以上。（記者林坤瑋攝）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣勞工處今年首次於溪北地區辦理青銀聯合徵才活動，於二十三日下午一時三十分至四時在礁溪鄉農會登場，期望就近服務溪北地區廠商及求職民眾，減少交通往返不便，讓民眾能在熟悉的在地場域中，掌握更多就業機會，進一步促進在地就業與產業發展。此次，邀請十八家廠商一同參與，提供超過四百個以上工作機會，廠商釋出的薪資條件，最高薪資達五萬元以上。歡迎求職民眾把握機會，踴躍前往參加，過年前找到工作，安心過好年。

此次聯合徵才廠商包含餐飲業、服務業、零售業、旅宿業、長期照顧服務業及傳產及製造業等縣內優質廠商，其中部分廠商有提供多元彈性工作時間之職務，吸引中高齡者及高齡者重返職場，充實企業勞動力，並期盼透過青銀共事，為企業創造多元新價值。

縣府在推動就業服務上採取全齡化思維，除持續推動銀髮人才服務據點，促進中高齡投入勞動市場；亦擴大提供各項就業獎勵措施：設籍宜蘭縣三十歲以下待業青年，連續工作滿六個月補助一萬二千元、工作滿一年再補助一萬五千元；為獎勵在職勞工取得技術士證照，設籍或居留（新住民）宜縣一年以上，年滿十八歲在職勞工，取得甲級技術士證照者可申領獎勵金一萬元，乙級可申領三千五百元。