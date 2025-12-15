宜縣「袋子自備肥料免費」今兌換

宜蘭縣環保局因應縣內廚餘回收量提升及「宜定肥有機質肥料」產能充足，將於十二月十六日於環保局大門口進來右轉直行至第一個空橋下、十二月廿四日於宜蘭運動公園南側入口辦理兩場次「袋子自備，肥料免費」資源回收兌換活動，時間上午九時三十分-十一時三十分，下午一時三十分-三時三十分，，鼓勵民眾以實際行動支持資源回收。活動採「資源回收物兌換宜定肥有機質肥料，達任一兌換標準換二袋」、「每人最多六袋，自行盛裝每袋上限三十公斤」、「袋子須自行準備，現場不提供袋子。」、「以自行裝填。」方式辦理，兌換宜定肥有機質肥料為宜蘭縣廚餘再利用產品，品質安心、安全、友善環境。

環保局呼籲縣民，響應「吃多少煮多少、減少廚餘產生」、「集中收集並瀝水」及「廚餘正確分類」等政策，共同提升廚餘回收品質，降低運輸與處理負擔，並確保「宜定肥」最終成品的品質穩定。環保局強調，落實源頭減量與正確回收，才能讓廚餘轉化為高效、有益的循環資源，真正達到從家庭到農地的永續循環。