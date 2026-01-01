宜縣５鄉鎮市辦元旦升旗典禮 備豐富摸彩獎品

宜蘭縣五鄉鎮市一日清晨分別舉行元旦升旗暨健行活動，宜蘭市「元旦升旗．幸福宜市」活動，升旗典禮由原民鄉南澳碧候國小合唱團領唱國歌，純淨歌聲在清晨迴盪，傳遞文化溫度與希望。（宜蘭市公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

二０二六年元旦升旗暨健行活動，宜蘭縣五鄉鎮市一日清晨分別舉行，鄉鎮市公所準備豐富摸彩獎品。

宜蘭市公所一日上午七時五十分在市民之森廣場盛大舉辦「元旦升旗．幸福宜市」活動，升旗典禮由南澳碧候國小合唱團領唱國歌，純淨歌聲在清晨迴盪，傳遞文化溫度與希望。市公所也限量發放市集兌換券與宣導品兌換券，而升旗後兌領的紀念傘，象徵「一把傘．一份祝福」，陪伴市民在新的一年守護幸福與平安，深受現場民眾喜愛。

「羅東鎮一一五年元旦升旗典禮暨健走活動」於一日上午七時於羅東鎮公所前舉行，現場參加民眾踴躍，活動吸引近二千多位鎮民扶老攜幼一同參與。參與民眾可摸彩獎項有微型電動二輪車、液晶電視、除濕機、立扇、腳踏車等三百多項各式獎品。聖母醫院配合活動辦理乳癌、子宮頸癌等宣導攤位及免費篩檢，當天一起來健走護健康。

礁溪鄉公所一日上午八時晨於礁溪國小隆重舉行元旦升旗典禮。活動中安排蔡佳麟、麗小花、蘇宥蓉等三位歌手現場演唱為活動增添光彩，為鼓勵民眾共襄盛舉，現場另備有一百一十五台腳踏車及各項豐富獎品供參加民眾抽獎。

冬山鄉公所一日上午六時三十分於鄉政中心廣場攜手冬山鄉代會共同辦理元旦升旗典禮活動；隨後展開健行，公所備有平安粥、奶茶，供健行者食用。

蘇澳鎮元旦升旗暨健行活動，一日上午七時揭開序幕。鎮長李明哲偕鎮代會主席歐進義領唱國歌，公所備摸彩獎品電視、除濕機、氣炸鍋、掃地機器人、腳踏車等精美禮品。