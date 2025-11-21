宜縣114年國際移民嘉年華 11/30羅東文化工場熱鬧登場

（圖／宜蘭縣府民政處）





宜蘭縣114年國際移民嘉年華「移民新力量、宜起向前行」活動將於11月30日在羅東文化工場熱鬧展開，邀請大小朋友一同來歡慶移民節！

12月18日是國際移民日，也是移民節，宜蘭縣政府為響應「移民節」活動，表達對新住民之關懷與重視，提倡尊重移民人權及多元文化之精神，特別辦理國際移民嘉年華活動，並以「移民新力量、宜起向前行」為主題，希望遠從母國移居到宜蘭的新住民，可以展現多元民族的文化與量能，讓宜蘭鄉親們一起來體驗、瞭解多元族群的人文風情。

宜蘭縣政府將於11月30日上午9時起，在羅東文化工場棚架廣場，帶來各項豐富、多元、有趣的動靜態節目，有印度傳統舞、緬甸民俗舞蹈、宜萱新住民兒童劇團、幸福女神團、大南澳客家舞蹈團、羅東高商原住民舞蹈團、愛你yo-印尼舞團和新聲音合唱團等精湛的演出，就是要帶給大家「新意盎然」的多元文化秀。

另外還有免費異國美食和DIY體驗的「FUN新市集」。包括奧地利漫畫書籤、越南小斗笠髮箍、阿美琉璃彩珠串戒、客家彩繪魚、西班牙石頭小景、中式圖騰帆布包等DIY免費體驗；還有來自印尼香蘭椰絲糕和娘惹糕、日本吻仔魚丼飯和黃豆粉餅乾、越南白豆椰奶及彩虹水晶粽，傳統道地的客家九層糕、艾草魚鬆粄和糍粑，原住民風味的馬告可可瑪德蓮、部落水果棒棒冰和青檸馬告杯子蛋糕，印度綜合堅果香脆麵、烤餅、拉茶和香蕉脆餅，河內春捲、越式涼拌泡菜和越南家鄉火腿等美食限量發送，以及多元族群服裝體驗，活動豐富，好吃、好玩、好好逛。

就在11月30日，國際移民嘉年華「移民新力量、宜起向前行」，邀請您闔家一同來共度歡樂時光！

