宜縣115年公告土地現值評議完成 地王24年蟬聯每坪約150萬3千

宜蘭縣一一五年公告土地現值評議完成，地王二十四年蟬聯。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣地價及標準地價評議委員會三十日公告年度土地現值，地王連二十四年蟬聯，落在羅東鎮興東段八七四地號（羅東夜市內的民權路九十三號街角），土地現值換算每坪約一百五十萬三千元。至於最低價土地為武荖坑、東澳間林班地，公告土地現值每平方公尺一百元，換算每坪地價約三百三十一元。

地政處指出，一一五年公告土地現值及公告地價作業期間（一一三年九月二日至今年九月一日），整體不動產市場受央行實施不動產信用管制影響，交易量大幅減少，經統計作業期間買賣移轉件數較上一期整體減少百分四十五點三九。然土地取得成本、建築成本上揚及通膨持續，仍持續帶動預售屋、新成屋市場成交行情。又受既有國五及周邊路網之交通建設優勢，及持續推動各項公共工程及交通建設等利多因素影響，全縣十二個行政區地價均呈現微幅上漲或持平走勢。

地政處表示，其中礁溪鄉、蘇澳鎮因自辦市地重劃開發案件推動，帶動二個行政區地價上漲，調幅約為百分之二點二至三。宜蘭市、頭城鎮、壯圍鄉、員山鄉、羅東鎮、冬山鄉、五結鄉等行政區，市區穩定發展，各項公共建設及生活機能趨於完整，預售推案支撐買氣，地價調幅約在百分之一點三至二左右。另外大同與南澳鄉兩個原民地區，交易量體變化不大，地價持平未波動。綜合整體不動產市場呈現「價穩量縮」之格局。

宜蘭縣一一五年一月一日公告地價及公告土地現值公告後，民眾可至宜蘭縣政府地政處或宜蘭、羅東地政事務所網站查詢。