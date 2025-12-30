宜縣115年公告土地現值、公告地價評議完成
▲羅東鎮民權路93號路角繼續蟬聯宜蘭縣地王。（圖：宜蘭縣府地政處提供）
宜蘭縣一一五年度公告土地現值及公告地價業經宜蘭縣地價及標準地價評議委員會評議完畢，將於明年一一五年一月一日如期公告。一一五年度公告土地現值較一一四年上漲約百分之一點六四，位於羅東鎮民權路93號路角，再度蟬聯宜蘭縣地王，一一五年公告土地現值為每平方公尺四十五萬四七一○元，換算每坪約一五○點三萬元，較一一四年僅微幅上漲百分之零點六；至於最低價土地為武荖坑、東澳間林班地，公告土地現值每平方公尺一○○元，換算每坪地價約三三一元。
一一五年一月一日公告地價及公告土地現值公告後，民眾可至宜蘭縣政府地政處或宜蘭、羅東地政事務所網站查詢。另自一一五年一月二日起至二月二日止，受理民眾於公告地價百分之八十至百分之一二O範圍內自行申報地價，以作為一一五年及一一六年課徵地價稅之依據。期間內可至土地所在地之地政事務所辦理申報，星期例假日不受理，亦可使用自然人憑證至內政部地政司數位櫃檯(網址：https://dcland.moi.gov.tw/)線上申報，屆期未申報者，除公有土地以公告地價為申報地價外，私有土地部分將逕以公告地價百分之八十為申報地價。
地政處表示，一一五年公告土地現值及公告地價作業期間一一三年九月二日至一一四年九月一日，整體不動產市場受央行實施不動產信用管制影響，交易量大幅減少，經統計作業期間買賣移轉件數較上一期整體減少百分之四十五點三九。然土地取得成本、建築成本上揚及通膨持續，仍持續帶動預售屋、新成屋市場成交行情。又宜蘭縣受既有國道五號及周邊路網之交通建設優勢，及持續推動各項公共工程及交通建設等利多因素影響，全縣十二個行政區地價均呈現微幅上漲或持平走勢。
其中礁溪鄉、蘇澳鎮因自辦市地重劃開發案件推動，帶動二個行政區地價上漲，調幅約為百分之二點二至百分之三。宜蘭市、頭城鎮、壯圍鄉、員山鄉、羅東鎮、冬山鄉、五結鄉等行政區，市區穩定發展，各項公共建設及生活機能趨於完整，預售推案支撐買氣，地價調幅約在百分之一點三至百分之二左右。另外大同與南澳鄉二個原民地區，交易量體變化不大，地價持平未波動。綜合整體宜蘭縣不動產市場呈現「價穩量縮」之格局。
地政處進一步表示，「公告土地現值」係在土地移轉時，作為核課土地增值稅之參考，若無買賣或贈與等不動產移轉情況，將不會因現值調整而影響，而一一五年將同步調整「公告地價」，做為土地所有權人申報地價、核課地價稅參考。公告地價將合理反映近二年一般正常交易價格的變動，兼顧地主負擔能力、地方財政需求及賦稅公平性，經參考實價登錄及其他資訊，綜合評估宜蘭縣一一五年公告地價占一般正常交易價格比例為百分之十一點八二，與前期一一三年公告地價相比，調幅約百分之二點六五。公告地價調整後，一一五年地價稅經試算，近九成家戶之地價稅負擔將不變或微幅增加，其中微幅增加者，倘適用自用住宅土地者，概估部份家戶約增加廿八元。
