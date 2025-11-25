宜縣115年再度提高婦女生育津貼

宜蘭縣再度提高婦女生育津貼 生育補助達二萬元、產檢交通費調升至三千元。已四度提高生育津貼補助。（圖：宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣政府為因應少子化並提升生育意願，代理縣長林茂盛今（廿五）日宣布自一一五年元旦起將再度調整婦女生育津貼，自原本的一萬八千元提高至二萬元，產檢交通費則由二千元提升至三千元，兩項補助合計可達二萬三千元，讓設籍宜蘭縣的生育婦女能獲得更實質的支持。

縣府強調，此次調整所需經費已納入一一五年度預算，仍須送交宜蘭縣議會審議，期盼縣議會能支持此案，使新制得以在一一五年一月一日如期上路，讓縣內年輕家庭儘早受惠。

縣府表示，除了現金補助之外，社會福利服務中心社工員將持續提供到宅訪視服務，除致贈玻璃奶瓶、濕紙巾、圍兜兜、奶粉分裝罐等新生兒用品及育兒與福利資訊外，也會關懷產婦與新生兒的健康情形，並依照家庭需求提供必要協助。

從一O八年以來，縣府多次提高生育相關補助，從最初的生育津貼一萬元與產檢交通費一千元開始，一一一年將生育津貼提高至一萬二千元並將產檢交通費調升至二千元；一一三年再調升生育津貼至一萬五千元；一一四年更進一步提升為生育津貼一萬八千元加上二千元產檢交通費合計二萬元，而一一五年此次更是第四度調高至生育津貼二萬元與產檢交通費三千元，補助幅度逐年增加。

縣府統計，一一三年宜蘭縣新生兒約二四四三人，一一四年預估僅約一九四五人左右，持續下降的出生數讓縣府更加重視生育與育兒政策的重要性，希望透過擴大補助與完善服務，減輕家庭在迎接新生命時的經濟壓力，並營造更友善的育兒環境。