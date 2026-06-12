宜縣13條學生專車路線9月停駛 偏遠學生恐陷無車可搭困境

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〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣13條學生專車路線，因司機員不足等問題，將於9月暑假後停駛，偏遠地區學生恐陷於無車可搭困境。縣政府交通處表示，將盡力與客運業者協調，同時也完成新路線經營業者評選，將加密學校周邊停靠班次，縣府已有因應，可將衝擊減至最低。

宜蘭縣由國光客運經營的13條(9條主線加4條支線)學生專車路線，行經學校包括宜蘭高中、蘭陽女中、聖母護專、羅東高中、羅東高商、蘇澳海事等縣內高中職學校；但最近傳出，這些路線將在9月後停駛，屆時會一併作路線檢討與調整，頭城、蘇澳等偏遠地學生與家長擔心下學期無車可搭，希望縣府能作好因應。

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縣政府交通處長黃志良回應，學生專車因司機員不足問題，13條路線都會一併檢討調整，縣府在上個學期就跟學校溝通，他們都是國立學校，看可否向教育部爭取資源，與遊覽車業者合作真正以「學生專車」接送學生，目前的學生專車其實是市區客運，民眾也可以搭，而且業者營運壓力大，不是那麼穩定。

黃志良指出，縣府仍會與業者溝通，盡量減少停駛的衝擊，此外，上個月也完成5條新路線的評選，都會經過宜中、蘭女、羅高、羅商、聖母護專等學校周邊，縣府也會要求加密班次，很多方案都還在進行中，希望讓學生的影響減至最低。

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