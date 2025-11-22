宜績優志工表揚 406人受獎

宜蘭縣績優志工表揚典禮，代理縣長林茂盛表揚「社會福利類績優志願服務團隊」特優等：宜蘭縣社會福利館志工團代表。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣政府運用公益彩券盈餘經費舉辦「宜蘭縣一一四年度績優志工表揚典禮」，於昨（廿二）日在中興文創園區由代理縣長林茂盛主持頒獎，表彰長年投入各類公共事務、默默付出的志工先進與團隊，向在醫療照護、社會福利、社區、長照服務等領域辛勞奉獻的志工伙伴致上最崇高的敬意，落實「人人志工、志工宜蘭」的志願服務精神。此次受獎人總數達四○六人，連同三個績優志願服務團隊，充分展現宜蘭在志願服務量能及服務品質上的厚實基礎。縣議會議長張勝德、立委陳俊宇、縣議員沈信雄、縣議員林麗、冬山鄉長林峻輔、縣府社會處長林蒼蔡、衛生局長徐迺維共襄盛會。

一一四年度表揚類別包括「社會福利類績優志願服務團隊」三隊，分別為特優等：宜蘭縣社會福利館志工團、優等：社團法人宜蘭縣思源仁愛協會、甲等：宜蘭縣蘇澳鎮永榮社區發展協會，肯定其在福利服務與社區關懷上專業投入與團隊合作精神。

代理縣長林茂盛表示，志工是推動社會進步的重要夥伴，無論是扶弱濟貧、長者陪伴、兒少關懷，或是環境保護與文化傳承，都可以看見志工默默付出的身影。透過年度績優志工表揚典禮，不只是對志工辛勞的肯定，更希望藉由這些真實而動人的服務故事，傳遞助人為樂的志願服務精神，提升社會的凝聚力與幸福感，並鼓勵更多縣民主動加入志願服務行列，攜手打造更具愛心與包容的宜蘭，讓志工精神在蘭陽平原代代傳承。

代理縣長林茂盛同時頒發感謝狀予《學老誌》發行人兼總編輯、國立臺北大學社會工作學系曾敏傑教授，感謝其關注高齡議題，並協助推展志願服務與高齡友善政策。

個人獎項方面，「全國志願服務獎志工，不分類部分，金牌獎八千小時十三人、銀牌獎五千小時三十五人、銅牌獎三千小時九十一人，共計一三九人；「衛生福利志願服務獎志工」金質獎二五○○小時七十五人、銀質獎二千小時六十五人、銅質獎一五○○小時一二七人，共計二六七人。值得一提的是，績優志工表揚受獎名單，榮獲金牌獎宜蘭市成功里長楊振乾同時榮獲金質獎雙獎，服務時數一萬一七三三小時。宜蘭市新東里長潘富明榮獲金牌獎，服務時數一萬六六小時。宜蘭市進士里長陳正達榮獲金牌獎，服務時數一萬四二五四小時，夫人江愉鈞也榮獲金牌獎，服務時數最高者一萬四三三三小時，並獲選具代表性的志工典範，則未克出席，夫妻表現足資楷模。

此次表揚亦特別點出兩位具代表性的志工典範：服務時數最高者為「宜蘭縣宜蘭市進士社區發展協會」志工江愉鈞女士，累積服務時數高達一萬四三三三小時；年紀最長者為「宜蘭縣頭城鎮武營社區發展協會」志工蔡霞女士，今年已九十四歲仍持續在第一線投入社區服務，展現銀髮志工「活到老、服務到老」的熱情與行動力，成為跨世代學習的最佳榜樣。