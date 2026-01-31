宜蘭七賢村逢颱易淹 縣府建抽水站估明年底完工

住戶家裡家具都泡水，內部相當凌亂，宜蘭員山鄉七賢村當地溪州排水附近，因地勢低窪，每逢颱風、汛期，就會發生淹水問題，讓地方苦不堪言。

抽水站工程完成動土儀式，宜蘭縣政府斥資2億5800萬元，在溪洲排水出口段建設抽水站，完工後，每秒可排放溪洲排水約12噸的水到蘭陽溪裡，31日動工後，預計明年底可以完工啟用。

七賢村民游小姐指出，「大家會怕，淹很多次，是沒有淹到房子，不過就是這樣很危險。」

七賢村民陳小姐則說，「對啊，大水來就很擔心。」

當地居民在民代的號召下，參與抽水站動土儀式，希望工程早日完工，讓居民不用在為颱風來臨感到擔憂。不過，在工程完工前，相關防災準備如何處理，民代還是很關心，希望能盡量避免災害發生。

員山鄉民代表李筱婷表示，「希望說，我們浮洲的抽水站能夠趕快完工，讓我們的居民不用再擔心受怕。」

宜蘭縣政府水利資源處長李岳儒表示，「我們的移動式抽水機，目前也都是常駐在這邊，我們會提早來做抽水。」

縣政府表示，抽水站完工前，當地汛期前的防災整備都會依循往例，例如放置移動式抽水機，以及提早排水，增加溪洲排水容水量等，這些例行防災整備，去（2025）年鳳凰颱風期間已證明沒有問題。