宜蘭三天雨量破千 賴總統點名宜縣府：為何沒一級開設？

共伴效應發威，宜蘭三天來累積雨量破千，冬山鄉整個泡在水裡面，民宅也成了水上屋，不只淹水還停電，初估共有七千戶停電，台電全力搶修，宜蘭頭一次淹水這麼嚴重，縣府卻沒有一級開設，被總統賴清德點名時，縣府還解釋，因為宜蘭沒被列入警戒區。

豪雨狂炸一晚後，宜蘭冬山鄉幾乎都泡在水裡，民宅成了水上屋，還有車子摔進農田，幾乎快被水吞噬，不少車子泡水拋錨卡在馬路上，冬山鄉淹水最深60公分，分不清楚哪裡是農田、哪裡是馬路。民眾：「就開一開車子就突然熄火，那就發不動，我們就不敢再發動，（所以這邊到那個時候，開到這邊的時候那個水淹多高），大概有半個輪胎高，要等待拖車來救援。」民眾：「整個馬路淹起來，然後這還有用閘門，閘門一樣沒有用。」

宜蘭羅東水淹到小腿肚這麼高（圖／民視新聞）

大樓住戶：「變電箱剛好在邊邊變電箱炸掉。」不只淹水，變電箱也泡水爆炸，算一算，宜蘭共有7000多戶停電，台電動員200人，全力搶修。宜蘭頭一回淹成這樣，不過，縣府卻沒有一級開設，前一天還被總統賴清德，親自點名。

宜蘭冬山鄉大淹水，造成多部車輛泡水熄火（圖／民視新聞）



總統賴清德vs.宜蘭代理縣長林茂盛：「為什麼沒有一級開設，跟總統報告因為目前現階段，他的海上陸上颱風警報的，這個警戒區沒有把宜蘭納進去。」宜蘭縣政府沒有料敵從寬，周二晚間大雨來襲，才緊急一級開設，但氣象署早就事先預告，宜蘭可能出現超大豪雨，恐怕不是代理縣長一句沒列入警戒區，就能唬弄過關。

