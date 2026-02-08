宜蘭三層樓民宅深夜惡火 2名房客受困身亡

宜蘭一處民宅昨晚間發生火警。（圖／翻攝畫面）

宜蘭市延平路一棟三層樓民宅，於昨（8）日晚間發生嚴重火警，火勢猛烈延燒，現場一度傳出爆炸聲響。消防人員到場後全力搶救，雖成功控制火勢，仍在火場中尋獲2名男性受困者，皆已失去生命徵象，送醫急救後宣告不治。

宜蘭縣消防局表示，昨晚8時51分接獲報案，指宜蘭高商附近、延平路一處民宅起火，立即派遣第一大隊及宜蘭、員山、壯圍、礁溪、五結、羅東等分隊人車前往救援。消防人員抵達時，現場火勢相當猛烈，鐵捲門甚至被燒得通紅，所幸已有2名住戶及時自行逃出，並未受傷。

消防人員於晚間9時25分，在一樓發現一名69歲林姓男子，疑因行動不便未能即時逃生，救出時已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），送醫搶救後仍宣告不治。由於現場一度傳出仍有人受困，消防於9時57分控制火勢後，隨即進入火場逐層搜尋，並於10時13分在三樓尋獲另一名失聯的52歲劉姓男子，救出時同樣已無生命跡象，經救護車送醫仍回天乏術。火勢於10時33分完全撲滅，後續進行殘火處理。

據了解，起火民宅為隔間出租建築，一樓隔1間、二樓隔3間、三樓隔2間，2名罹難男子皆為承租房客，已居住超過4年。其他住戶轉述，事發前曾聽見「砰、砰」聲響，至於是否與起火原因相關，仍有待消防單位進一步鑑識調查釐清。

