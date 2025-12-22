宜蘭三星一日遊提案 騎單車賞落羽松、蔥田農事體驗！超人氣親子餐廳餵萌寵

Photo Credits：syl.vialife、tiffany.1103

想找一條大人放鬆、小孩放電的一日小旅行路線嗎？到宜蘭三星正好! 沿著安農溪騎單車，被落羽松染成季節限定的風景；走進蔥田，親手拔三星蔥、做蔥油餅，把土地的香氣帶回家；再到人氣親子餐廳近距離餵食萌寵，笑聲自然不間斷。從自然系秘境、美味在地小吃，到文青咖啡館的悠閒午後，把鄉間慢活、親子體驗與療癒風景一次收進行程裡。

安農溪自行車道

安農溪自行車道單程長約 15 公里，路線平坦，起點是羅東三星交界處的歪子歪橋，終點是天送埤林鐵文創園區，沿著溪畔騎行，可欣賞落羽松秘境、安農溪泛舟起點、牛頭五橋、安農驛站補給與咖啡，田園風光與水岸美景交織，適合全家一起騎乘。

開放時間：24小時

交通資訊：搭臺鐵至羅東站下-轉搭國光客運1794【往三星】至日新站下-向東經歪仔歪橋北側無名道路約200公尺朝安農北路前進-自行車道起點位於安農北路堤防上

安農溪落羽松三星落羽松秘境

三星鄉安農溪，近田心橋上游端左岸河畔兩側筆直的落羽松林，每到秋冬換上橙紅羽衣後總吸引許多在地居民與旅客前來。當微風吹拂，葉影映照於水面，像極了一幅秋色油畫，隨手一拍，都是明信片般的風景，更是被美譽為「宜蘭小歐洲」。附近有三星蔥油餅、卜肉、特色咖啡廳等美食，搭配為順路行程很完美。

開放時間：24小時

地址：宜蘭縣三星鄉照林路二段103-12號

交通資訊：假日可搭乘觀光公車綠17，在「落羽松秘境」站下車。

樹懶餐廳最新親子餐廳賞落羽松與餵食萌寵

樹懶餐廳萌寵農場佔地廣大近萬坪，有樹懶、水豚君、羊駝、泰迪羊、高地牛、鵜鶘、紅鶴、迷你馬等，可以近距離餵食與互動。園內設有玻璃屋餐廳，讓您邊用餐邊欣賞園區景色和動物，環境明亮舒適。同時也有小朋友喜愛的遊樂設施、手搖船等，趣味十足。

開放時間：9:00-18:00

地址：宜蘭縣三星鄉萬富七路78號

交通資訊：建議自行開車前往

三星阿婆蔥油餅吃三星蔥油餅

到三星鄉怎能錯過三星蔥，阿婆蔥油餅選用宜蘭三星鄉特產的三星蔥，蔥白長、汁多、清甜不嗆辣，堅持傳統手工現煎，充滿層次不油膩。加入溫體豬肉內餡作成鮮肉餅，或是加入麻糬和培根的「冠軍小珊餅」，口感層次豐富，甜鹹交錯，都深受饕客們喜愛。

營業時間：08:00-18:00，週二公休

地址：宜蘭縣三星鄉三星路七段318號

交通資訊：建議自行開車前往

初咪體驗農場拔三星蔥DIY蔥油餅等農事體驗

初咪取自台語常用的「趣味」，是宜蘭縣三星地區眾多蔥農場裡，唯一能體驗到創意蔥麵包的農場，除了三星蔥的採摘，園區還有樹葡萄、銀柳等作物。現場還有沙坑、泥鰍池，小朋友還能穿上超Q青蛙裝下田冒險，農場也設有小農販售區，讓想要找伴手禮的旅人絕對不會空手而回。

營業時間：09:00-17:30

地址：宜蘭縣三星鄉東興路13號

交通資訊：搭火車或客運至羅東車站或宜蘭車站，再轉乘計程車或租賃汽機車前往，車程約需15-25 分鐘

露露lulu Coffee文青咖啡館

由舊宿舍改建，結合復古懷舊與現代文青美學，氛圍舒服放鬆。懷舊家具、老物件，搭配大面窗戶和綠植，營造出靜謐美好的空間，適合親子與寵物共遊，是宜蘭三星地區熱門的打卡咖啡廳。

營業時間：週一~週五 11:00-18:00，週六、日 10:00-18:00

地址：宜蘭縣三星鄉三星路四段369號

交通資訊：建議自行開車前往

