宜蘭三星大停電！酒駕男高速撞爛電箱釀禍「整車全毀」

宜蘭縣三星鄉昨（1月31日）到今天凌晨發生大停電，元兇經警方調查竟然是一位酒駕男，他開車高速撞爛電箱，自己整輛車也全毀，當場被逮捕。

車禍現場。 （圖／警方提供）

據三星分局的調查，事發地點在「歪仔歪橋」的西側橋頭，事發時間約在昨晚10點左右，警方獲報該處有車禍，派員會同救護人員、消防隊趕去，驚見橋頭的一個電箱被撞毀，肇事的車輛幾近全毀，駕駛卡在車內。

被撞爛的電箱。 （圖／警方提供）

救護人員緊急把人救出，經檢傷沒有生命危險，身分被查出姓吳，而警方一查他竟然酒測嚴重超標，經了解車內只有他1人，是從三星上將路往羅東方向行駛時，擦撞電箱釀禍。

而這起嚴重車禍也釀成附近清洲二路一帶住戶大停電，台電緊急派員搶修到今天凌晨3點才復電，吳男除了被依涉犯《刑法》公共危險罪逮捕跟移送以外，也得面對台電的求償。

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

