宜蘭三星路口計程車側翻！「魯口窄又缺號誌」 計程車駕駛及乘客送醫

宜蘭三星鄉一處十字路口12日晚間9點發生嚴重車禍，一輛計程車與轎車相撞後側翻，造成2人受傷送醫。當地居民表示，該路口因缺乏號誌燈且路幅狹窄，已多次發生類似事故，居民呼籲增設交通號誌以提高安全性。警方則提醒駕駛應減速慢行，特別在經過閃光號誌路口時務必停讓，以避免意外發生。

路口兩車相撞，計程車側翻，駕駛及乘客受傷送醫。（圖／TVBS）

這起車禍發生在宜蘭三星鄉大德路2段與尚健三路2段路口。事發當時，44歲雷姓男子駕駛計程車沿大德路2段往三星方向高速行駛，經過十字路口時完全沒有減速，與另一方向21歲陳姓男子駕駛的轎車發生碰撞。碰撞力道使計程車直接側翻在路邊，車內物品散落一地，後車箱甚至被撞開。而轎車則斜插在路中央擋住車道，車頭凹陷毀損並留有黑色刮痕。

廣告 廣告

這起事故造成雷姓計程車駕駛胸口受傷，同時26歲陳姓女乘客頸部和右手骨折，兩人都被送往醫院治療。附近居民廖先生描述事故發生經過，他表示計程車與另一台車相撞，並指出該路口因缺乏號誌燈且部分道路僅容一輛車通過的寬度，使得會車變得困難，外地遊客尤其容易因不熟悉路況而抓不準會車距離。

三星前鄉代陳健龍提到，這個路段車禍事件頻繁，他建議增設攝影機或號誌燈以提高安全性。他還提到，這個路段的車輛行駛速度普遍較快，增設安全設施有其必要性。

三星分局四組組長吳錦昌強調，駕駛行車時應隨時注意前方路況，放慢車速。他特別提醒，遇有閃光號誌路口時，駕駛務必依規定停讓。雖然該路段路窄且車流量不大，但當地民眾仍希望能增加號誌燈，讓來往駕駛人能更加注意，從而降低事故發生的風險。

更多 TVBS 報導

毒駕男暴衝連環撞！73歲翁幫倒垃圾遭撞 加護病房治療

日男街頭狂飆被攔查 肇逃釀2死9傷還怪警察：要我停車才跑

韓國濟州島重大車禍 觀光廂型車撞人群3死10人輕重傷

國2大貨車上「12太空包」過彎甩飛險砸車 駕駛恐吞1萬8罰鍰

