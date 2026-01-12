宜蘭中毒是前車之鑑！北市推營養午餐免費 吳欣岱轟：最後只剩廚餘與風險

台北市長蔣萬安推出營養午餐免費，台灣基進秘書長吳欣岱以宜蘭中毒前車之鑑批評，最後只剩廚餘與風險。 圖：台灣基進提供

[Newtalk新聞] 台北市長蔣萬安推動國中小營養午餐全面免費政策，許多縣市相繼跟進。對此，台灣基進台北市內湖南港區市議員候選人、外科醫師吳欣岱今（12）日嚴正指出該政策「本末倒置」，在監督與人力明顯不足之下，貿然灑幣補貼，恐讓孩子面臨食安風險，也使政策最終淪為大量剩食與廚餘的惡性循環。

吳欣岱以 2021 年宜蘭縣推動免費營養午餐後，接連爆發「金黃色葡萄球菌中毒」、「毛雞翅」、「發霉麵包」等食安事件為例，直言「免費的最貴」。她指出，當年因預算鎖死，迫使廠商壓低成本，導致孩子不願進食、廚餘量暴增，甚至引發大規模食物中毒，相關教訓至今仍值得警惕。

吳欣岱表示，目前台北市中小學校園營養師人力僅 36 人，明顯低於台中的 80 人與高雄的 120 人，在把關制度已顯薄弱的情況下，卻急著全面補貼，只會讓孩子被迫吃下品質低劣的加工食品。她更質疑，教育局容許團膳公司「自聘營養師」充數，形同「球員兼裁判」，無法確保市府投入的約 25 億元預算真正用在提升餐食品質。

身為國小家長會副會長，吳欣岱引述相關數據指出，全國營養午餐平均每餐約 55 元，其中約 15% 成為可食剩食，以 2024 年全國國中小師生約 192 萬人估算，一年浪費金額高達 22.2 億元，幾乎等同北市推動免費政策所需的補助金額。她直言，若市府無法解決統一定價迫使廠商壓低成本、增加高加工食品比例的結構性問題，相關預算最終只會反映在暴增的廚餘量，而非孩子的健康。

吳欣岱也指出，北市目前仍存在廠商連續違規，卻能持續得標的情況，主因在於備援機制不足，學校不敢輕易更換供餐廠商。在這些制度性問題未解決前，貿然推動免費政策，等同讓孩子的腸胃承擔風險。

吳欣岱強調，身為外科醫師，她主張以「精準治療」取代齊頭式補貼，提出三項改革方向，包括嚴格限制高加工食品比例、隨物價調整供餐經費並優先採購原型與在地食材；大幅擴編校園營養師人力，建立獨立於廠商之外的專業監督機制；以及強化食安稽查頻率，完善違規廠商汰換與備援制度。

她最後表示，明白站出來反對免費政策可能是逆風，但孩子的健康不該成為選舉工具，並呼籲開放家長合理增額機制，讓家長能共同投入更高品質的午餐。吳欣岱也承諾，若自己進入議會，將以醫師專業為校園餐食把關，確保孩子吃得安心、家長真正放心。

