宜蘭之光 亞洲義大利門板公司謝茂山董事長

▲榮獲經濟部第27屆海外臺商磐石獎謝茂山董事長(右二)接受代理縣長林茂盛表揚。

【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭子弟謝茂山在越南經商有成，今年獲經濟部頒發「海外臺商磐石獎」殊榮，宜蘭縣代理縣長林茂盛26日特別給予表揚，肯定謝茂山董事長實至名歸，是宜蘭之光。

經濟部中小及新創企業署主辦第27屆「海外臺商磐石獎」得獎名單揭曉。本年度經濟部中小企業署共遴選出7家海外優秀企業，亞洲義大利門板(股)公司為獲獎企業之一 ，代理縣長林茂盛於114年11月26日在縣長會客室接見得獎企業董事長謝茂山，並給予表揚勉勵，肯定企業對臺灣或國際社會卓越的實質貢獻。

代理縣長林茂盛表示，亞洲義大利門板(股)公司，董事長謝茂山，從宜蘭出發，2007年在越南創立亞洲義大利門板有限公司，主要從事木料選料、門板貼皮、木材烘乾、白身加工、油漆到包裝，一條龍的完整生產。謝董事長深知品質與交期對美國客戶的重要性，導入嚴格色差與標準化流程控制，以「創新卓越，成就客戶」為核心理念，本次得獎，實至名歸。

▲宜蘭縣代理縣長林茂盛肯定台商謝茂山獲獎與有榮焉。

縣府表示，謝董事長憑藉長年累積的製造技術與敏銳的市場洞察，導入嚴格色差與標準化流程控制，以「創新卓越，成就客戶」為核心理念。再加上深知品質與交期對美國客戶的重要性，成功切入美國櫥櫃市場後營運。現已取得多項國際認證並躋身越南櫥櫃出口前十大，並從OEM(原始設備製造商)邁向ODM(原始設計製造商)，積極朝自有品牌發展，以提供「不只價格、還有價值」的產品為目標。

為推動縣內海外優秀企業投資宜縣，宜蘭縣政府一直積極鼓勵工商投資和技術合作。縣政府實施多項措施，包括辦理地方型SBIR以鼓勵小型企業進行創新研發，提供相應的補助。此外，對於符合條件的廠商，更可依據縣府獎勵投資實施要點，申請補助房屋稅及地價稅。(照片記者林明益翻攝)