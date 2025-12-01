宜蘭之光！六年磨一劍 羅工棒球隊以黑馬之姿勇奪隊史首座黑豹旗亞軍

▲羅工棒球隊今以黑馬之姿勇奪隊史首座黑豹旗亞軍，成了「宜蘭之光」。

【記者 林明益／宜蘭 報導】成軍六年的羅東高工棒球隊，在林燈基金會的激勵，六年磨一劍，今日以黑馬之姿勇奪隊史首座黑豹旗亞軍，並有四位選手獲得個人獎，包括宜蘭縣代理縣長林茂盛、縣議會議長張勝德、羅東高工校長洪重賢等地方人士多人專程趕到球場加油打氣，並對於球員們的表現給予高度肯定。

羅東高工棒球隊今在中信黑豹旗青棒賽決賽中，以黑馬姿態對戰曾七度封王、被稱為「大魔王」的桃園平鎮高中，雖最終以1：4收下亞軍，卻已寫下宜蘭縣史上，第一支在全國三級棒球賽事攻頂的青棒隊伍；在個人獎項中，亦有郭靖源以10.2局、防禦率0.000獲得投手獎，邱昱承、李信謙、溫以恩，分別獲最佳捕手、最佳三壘手和最佳外野手獎，表現亮眼，這次的逆襲，也讓羅東高工從過去年年止步32強，一躍成為攻頂奇兵，在黑豹旗的賽史上創造令人震撼的「黑豹傳奇」！

今年羅工棒球隊參賽以來，一路過關斬將，昨日在四強戰以11比8逆轉台東體中，被形容是「史詩級的勝利」，徹底點燃全隊士氣，今對戰曾七度封王的平鎮高中，論隊史成績和實力差距，顯然都是場硬仗，但羅工仍毫無畏懼，全力迎戰，羅東高工為了替球隊集氣，校長洪重賢不僅開放學校體育館同步現場直播，讓在地鄉親也能齊聚一堂為選手加油，自己也親自北上，穿上隊衣全程在場邊陪伴，包括宜蘭縣代理縣長林茂盛和教育處代理處長陳金奇也都來到現場，象徵宜蘭全縣都力挺這群「宜蘭之光」。

▲宜蘭縣代理縣長林茂盛（左）今親赴球場為宜蘭子弟兵加油，並擔任開球嘉賓。

羅工棒球隊這次亮眼的表現，令不少人跌破眼鏡，對於這支球隊如何異軍突起也充滿好奇，事實上，這支球隊並非一開始就這麼風光，原本僅是以軟式棒球社團形式存在，而且經費拮據、訓練環境極度克難，球員們用的是職棒汰換的球具、棒球破皮也捨不得換，集訓時甚至只能在教室打地鋪，帶隊超過二十年的陳瑞賢教練感概地說：「過去帶隊參賽時，心裡甚至祈禱不要贏球，因為一贏就得四處借旅費！又不能在球員面前叫他們不要贏！現在不僅經費充裕，所有器材設備一應俱全，都讓別的球隊羨慕到口水要流出來！」

2019年，中道中學停招、宜蘭瞬間陷入沒有木棒組球隊的空窗期，許多有心持續打棒球的孩子不得不面臨離鄉求學的困境，林燈文教公益基金會得知後，決定挺身出手接棒，將羅工青棒隊正式升級硬式木棒代表隊，成了改變宜蘭青棒的關鍵力量，不僅提供每年約300萬元經費，更全面升級球隊環境，從訓練場地、宿舍、球具、營養補給、專業訓練師資到移地訓練，也因為這份長期且全方位的投入，宜蘭的孩子得以留在家鄉追棒球夢，而不必像過去一樣，高中一到就被迫離鄉或是放棄打球。

羅東高工前校長廖俊仁指出，棒球是一項高成本運動，一場比賽的食宿交通往往高達二、三十萬元。「有了基金會的支持，羅工才能擁有標準練習場、空調宿舍、新球具與充足訓練資源，更重要的是給了孩子能『以賽養訓』、累積經驗的機會！」

▲溫以恩（左二）、李信謙（左四）、邱昱承（右二）分別獲得最佳外野手、最佳三壘手和最佳捕手獎等個人獎項。

教練何昱德透露，目前球隊有4名教練和40名球員，現在每個月至少都會出去打一次盃賽，每年至少打10個盃賽，「選手需要實戰累積經驗，才能在訓練中修正方向！」但每次出去打盃賽都是一筆龐大開銷，「如果沒有基金會的支援，不可能短時間打出成績。」

今年新上任的校長洪重賢，本身也是羅工校友，過去也見證過球隊最艱辛的階段，如今回到母校任職，更能深刻感受到基金會投入後帶來的改變，「基金會除了優化球員的培訓環境，讓選手們可以無後顧之憂地專心練球，更重視孩子們未來的發展，要求每位球員都必須考取技術證照，培養第二專長。就算將來不打球了，也能擁有專業技能，為自己的職涯創造更多的選擇。」

近年來，羅工棒球隊靠著大量實戰累積經驗，在各大小賽事中逐漸取得不錯的成績，然而，從首次踏上黑豹旗舞台以來，始終無法突破32強關卡，表現難以滿足外界期待，即使球隊訓練環境完善、資源充足，陸續也有球員被選入國家隊培訓、成為球探關注的焦點，但在賽事成績遲遲未能突破之下，想吸引一線球員依然不容易。

如今，球隊從過去名不見經傳到一戰成名，也首次有三名球員進入中華職棒舞台，包括何宗旂加入味全龍、吳伯賢加入統一獅，及陳彥廷加入台電，不僅讓球隊六年來累積的實力獲得肯定，也讓外界真正看見這支球隊的成長與潛力，基金會表示：「球員要努力，教練要認真，資源要充沛，這就是經營球隊的不二法門！」(照片記者林明益翻攝)