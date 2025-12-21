宜蘭之光 慧燈中學陳恩 勇闖加州藝院

宜蘭縣私立慧燈中學高三學生陳恩憑藉卓越藝術創作實力、完整作品集，成功錄取被譽為設計界殿堂的美國加州藝術中心設計學院（ArtCenter College of Design）平面設計學系，即將在明年入學，展現慧燈中學深耕多元適性與國際教育的豐碩成果。

藝術中心設計學院坐落加州帕薩迪納（Pasadena），不但是全球設計學子心中的夢想名校，也以嚴格訓練與高度產業連結聞名，該校在去年QS世界大學排名中，於「藝術與設計」學科名列全球第14名，並在Ranker評選「全球最佳30所設計學校」中榮登第1名，同時獲《美國商業周刊》（Businessweek）評選為全球25大設計學院之一，學術與產業聲譽兼具。

廣告 廣告

校方表示，陳恩在校表現亮眼，曾擔任學藝股長與班聯會主席，展現優異統籌與溝通能力，在藝術創作上，參與慧燈中學美術人才培訓課程，負責校內3D立體耶誕拱門設計，成功將建築結構與美學設計巧妙結合，作品深受師長肯定。

除專業表現外，陳恩亦長期投入志工服務，參與羅東鎮立養老院、台灣美化協會及校內「就是慧玩」志工團隊，秉持「施比受更有福」精神，將設計專長回饋社會，累積豐富國際升學軟實力，成為獲得頂尖名校青睞的重要關鍵。

校長游文聰指出，學校長期秉持全人教育與多元適性辦學理念，鼓勵學生在學業外探索興趣、發展天賦，並積極接軌國際。陳恩錄取成果正是學校提供多元舞台、支持學生勇敢逐夢的最佳見證。

校方期勉陳恩未來持續精進專業、放眼國際，在設計領域發揮影響力，以自身經驗鼓舞更多學弟妹勇敢追夢。