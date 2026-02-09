宜蘭之光！陳莉璇榮獲38屆東京國際影展評審團特別獎 代理縣長林茂盛接見表揚

宜蘭縣青年陳莉璇以短片《保密例外》，在第三十八屆東京國際影展「亞洲學生短片競賽單元」中榮獲評審團特別獎，代理縣長林茂盛接見表揚，其父陳建昌陪同共享榮耀。（記者董秀雲攝）



▲宜蘭縣青年陳莉璇以短片《保密例外》，在第三十八屆東京國際影展「亞洲學生短片競賽單元」中榮獲評審團特別獎，代理縣長林茂盛接見表揚，其父陳建昌陪同共享榮耀。（記者董秀雲攝）



狂賀!宜蘭縣青年陳莉璇同學以短片《保密例外》，在第三十八屆東京國際影展「亞洲學生短片競賽單元」中榮獲評審團特別獎，首次參賽即獲此殊榮，優異表現讓宜蘭縣代理縣長林茂盛於今（九）日上午九時在縣長會客室親自接見道賀並頒贈獎狀表揚，除了讚揚陳莉璇為宜蘭爭光，也讓世界再度看見臺灣！肯定她在影像創作上的努力與成就，陳莉璇由父親陳建昌陪同共享榮耀。

第三十八屆東京國際影展新設立「亞洲學生短片競賽單元」，從亞洲各國電影學校推薦的學生短片中挑選十五部進入競賽。就讀國立臺灣藝術大學陳莉璇，以作品《保密例外》在眾多優秀作品中脫穎而出，故事呈現少女面對不對等關係與心理創傷的掙扎，描繪角色如何在沉默與壓抑中逐步尋找出口。

代理縣長林茂盛表示，宜蘭縣長期致力於文化與影視發展，營造友善拍攝環境，提供創作資源與重視培育影視人才，打造友善且多元的文化環境，透過此次表揚，希望激勵新生代影像創作者持續精進，創作出更多優秀作品，期盼更多在地青年於國際舞臺上嶄露頭角，為臺灣影視、也為宜蘭再添光彩。

宜蘭縣政府影視協拍中心成立已有二十年，每年一月一日至二月廿八日止，固定時間受理申請補助，邀請國內編導與劇組學者專家擔任評審決定補助的額度，讓青年創作者進行拍攝及製作影片，縣府持續推動，甚至拍攝的地景及場景也會免費協拍，讓在地青年盡情發揮。代理縣長林茂盛呼籲，縣府一直以來都會給予資源鼓勵青年創作，培育優秀人才。



陳莉璇表示，作品能被觀眾理解並引發討論，是對創作者最有價值的肯定。此片亦凸顯新生代創作者對社會議題的敏感度。此次獲得評審團特別獎，不僅彰顯陳莉璇個人創作實力與影像觀點，也展現臺灣影視優秀人才的創作能量，以及宜蘭在影像人才培育上的深厚潛力。

陳莉璇首次在國外得獎，分享心情直說，縣府願意給年輕人機會，成立影視協拍中心幫助需要幫助的年輕人，很有意義，也希望自己乍的影片能夠在台灣被看見，將來會朝國內的各項影視參賽，為宜蘭爭光。

東京國際影展創立於一九八五年，是亞洲歷史最悠久、最具指標性的國際電影盛會，也是日本唯一獲國際電影製片人協會FIAPF認證的競賽性影展。影展每年吸引全球各地優秀影片參展，設有主競賽、評審團獎、專題放映以及亞洲學生短片競賽等單元，是亞洲影視創作者與國際影壇交流的重要平臺。過往，侯孝賢導演曾是首位獲得黑澤明獎的臺灣導演，而傅天余的《本日公休》亦曾榮獲同項殊榮，顯示臺灣影視創作在國際舞臺上持續受到肯定。