宜蘭二結王公廟 千人泥塑王公大神像
記者林坤瑋／宜蘭報導
宜蘭縣二結王公廟是地方重要信仰中心，廟方八日號召鄉親參與神像塑造，眾人捏製的泥土成為神像的一部分，以「千人泥塑」延續千人移廟與社造的精神。文化部長李遠、宜蘭縣代理縣長林茂盛及議長張勝德等人出席，並壓製泥土手模，燒製後將陳列於廟方文史館，現場也與上千民眾捏塑泥塊，並按壓指印，再貼附在尚待塑形的神像上。
主祀古公三王的二結王公廟超過二百多年歷史，因舊廟空間不敷使用，廟方決定在原址建新廟，民國八十六年動員近千名信徒與志工舉辦「千人移廟」以保留舊廟；新廟已落成啟用，鎮殿神像預計兩年後完工。
二結王公廟董事長張明華說，鎮殿泥塑王公神像有三尊，每尊二百四十公分，由民眾堆疊成神像模型後，會再邀請薪傳匠師設計製作，工期約二年，這不僅是一場塑像工程，更是文化重構與精神傳承的行動。
代理縣長林茂盛說，千人泥塑結合宗教信仰與藝術創作，以社區為基礎、信仰為核心，讓民眾透過親手泥塑體驗工藝之美，深化對地方文化與信仰的連結，重現千人移廟的感動。
