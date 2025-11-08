宜蘭二結王公廟 號召千人泥塑

宜蘭縣二結王公廟8日舉辦「千人泥塑」，眾人捏製泥土後揮手合影。（李忠一攝）

宜蘭縣二結王公廟8日舉辦「千人泥塑」，活動開始前參與的貴賓留下手模，手模燒製後將在舊廟文物館展示。（李忠一攝）

「千人泥塑」泥土貼附在王公神像上，神像預計2年後完工。（李忠一攝）

宜蘭縣二結王公廟8日舉辦「千人泥塑」，以延續28年前「千人移廟」的精神，眾人將泥土和入香灰後搓揉成形，成為王公像的一部分。（李忠一攝）

28年前宜蘭縣五結鄉舉辦「千人移廟」，成為文化保存與社區總體營造的典範，坐落舊廟原址的宜蘭縣二結王公廟，將打造3尊鎮殿王公，廟方8日號召鄉親參與神像塑造，眾人捏製泥土成為神像的一部分，以「千人泥塑」延續千人移廟與社造精神。

主祀古公三王的二結王公廟有超過200年歷史，因舊廟空間不敷使用，廟方決定在原址建新廟，民國86年動員近千名信徒與志工舉辦「千人移廟」以保留舊廟；新廟已落成啟用，鎮殿神像預計2年後完工。

二結王公廟董事長張明華說，千人移廟引起很大的回響，讓大家共同參與王公神尊的塑造，再現28年前的盛況，報名人數多達1300多人，更是超乎預期；泥塑王公有別於木刻、石雕，就是希望信徒的心意跟王公神尊能連結在一起。

昨文化部長李遠也來到宜蘭縣，帶隊參與宜蘭百大文化基地體驗遊程，其中一站就是二結王公廟，李遠指出，宜蘭不論是投入社區總體營造或地方文化館的成立，都深深扎根在這片開闊而充滿養分的文化土壤當中。

李遠與宜蘭縣代理縣長林茂盛等人也參與「千人泥塑」，眾人先把廟方分送的泥土壓扁，再將王公廟的香灰和入泥中，搓揉泥土成形後按壓指印，再依序將泥土貼附在尚待塑形的王公神像，在「千人泥塑」後，廟方會請匠師製作神像。

林茂盛表示，千人移廟是台灣重要的文化、宗教活動，如今千人泥塑承襲千人移廟，透過千人泥塑深化地方文化與信仰的連結，也重現千人移廟的感動。