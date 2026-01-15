宜蘭二行工程延宕 林茂盛遭批影響羅東發展

宜蘭縣第二行政中心工程因各種因素延宕，至今尚未完工，原定於112年1月完成的計畫，現在預計要到今年中才有可能結束。該工程自109年7月開工以來，受到新冠疫情影響及縣政府拒絕撥款給承包商的因素，導致進度一再延誤，地方民眾對此表示強烈不滿，認為這影響了羅東鎮的發展。

代理縣長林茂盛在多次會議中未能有效改善工程進度，面對縣議員的質詢時，承包商更反映縣府未按進度支付的工程款高達2.5億元，迫使施工暫停。民進黨縣議員謝家倫指出，這樣的延誤已經影響到羅東市中心的未來開發計畫，尤其是警分局無法遷移，導致整體交通和商業發展停滯不前。

此外，縣府建設處坦言，疫情影響使得工程延誤約2年半，而未支付的工程款使得承包商停工長達半年。當地民眾普遍認為，這項工程對於羅東的都市更新及公共服務布局至關重要，縣府的執行不力讓這一關鍵項目陷入困境，令人感到遺憾。

