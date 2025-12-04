宜蘭五十九歲婦人捐出七器官 警車開道、三院接力延續生命

羅東聖母醫院救護車出發送出婦人肺與腎臟前往長庚。（聖母醫院提供）

記者張正量／宜蘭報導

宜蘭羅東一名五十九歲婦人一日因意外跌倒、頭部重創送進羅東聖母醫院急診，經全力搶救後仍無法延續生命，四日上午由醫療團隊判定腦死。該婦人早在2011年已簽署器官捐贈同意書並註記於健保卡，家屬秉持她「遺愛人間」的心願，同意啟動器官捐贈程序。

羅東聖母醫院表示，婦人器官評估良好，包含心臟、肺臟、肝臟、兩顆腎臟、眼角膜、骨骼及血管等七大類器官均可捐出。為搶抓移植黃金時間，四日下午展開一場跨縣市的「器官接力運送」。下午三點半時，第一輛救護車在警車開道下，優先將心臟送往台大醫院。第二輛救護車則載運肺臟及其中一顆腎臟，直奔林口長庚醫院。由於心肺器官保存時間有限，醫院特別向國道警察申請協助，確保運送路線順暢，以最快速度抵達移植醫院，讓等待重生的病患把握機會。

至於另一顆腎臟、肝臟、眼角膜及血管、骨骼等組織，則同步由專責團隊送往台北榮總。醫院形容，這是一場時間長、流程繁複的「器官捐贈馬拉松」。

羅東聖母醫院感謝這位婦人的大愛與家屬的成全，並祝福所有受贈者都能重獲新生、開啟生命新篇章，這場跨北台灣的器官接力，也再次見證生命傳承的溫度與力量