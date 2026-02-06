宜蘭五結傳承百年「走尪」慶元宵！尪揹某贏好米227熱鬧登場

五結鄉公所走尪活動請來謝忻代言邀大家春遊五結。（記者張正量攝）

記者張正量／宜蘭報導

傳承兩百餘年的宜蘭五結利澤簡「走尪」民俗盛事，將於二月二十七日元宵連假期間盛大展開！五結鄉公所與永安宮六日舉辦「午馬迎春慶元宵」宣傳活動，內容不僅有八大庄遶境、百人神轎躦轎腳，更廣邀外籍交換生體驗抬轎，以及備受矚目的「尪揹某」趣味競賽，邀請全國民眾共度最道地的元宵佳節。

永安宮主委賴民亮說明，「走尪」是抬神轎跑步驅邪，「淨尪」則是以鞭炮炸神轎展神威，是當地珍貴的無形文化資產。今年除邀請九天民俗技藝團、金冠官將首等陣頭演出，更安排五位扶輪社國外交換生親身體驗抬轎與過火，讓台灣宗教文化躍上國際。此外，為深化傳承教育，廟方特別印製一千本由在地青年繪製的《歡慶走尪》繪本，將分送縣內校園推廣。

五結鄉長沈德茂表示，元宵夜將舉辦盛大的嘉年華晚會，邀請藝人馬力歐主持，曾心梅、謝金晶等歌手與鄉民同樂。而最吸睛的「尪揹某」比賽，號召夫妻情侶曬恩愛，前三名可獲得與「老婆等重」的五結優質好米，形成「老婆越重、獎品越豐厚」的趣味話題。

熱身活動現場並邀請藝人謝忻背上視障老師示範尪揹某，現場十分緊張，但卻熱鬧喜氣。五結鄉公所誠摯邀請遊客二十七日造訪利澤簡，白天看走尪、晚上賞花燈，感受宜蘭鄉親「黏人」的熱情與濃厚年味。