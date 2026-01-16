宜蘭五結國小螢火蟲復育見效 生態池再野放黃緣螢幼蟲

五結國小學童在校內生態池野放黃緣螢幼蟲，希望今（2026）年4月夜晚，可以看到校園內一閃一閃的美麗景象。五結鄉公所和五結國小合作，在校內生態池營造黃緣螢的復育基地。

五結鄉公所農經課長黃鴻仁指出，「地面的部分就是那個幼蟲等一下下去這個部分，它有做一些棲息地。」

公所在生態池裡種植水蓑衣、田字草等，適合螢火蟲棲息的水生植物。去年開始在台南大學生態團隊協助下，讓五結國小學生陸續在生態池裡野放黃緣螢幼蟲，並進行環境教育課程。

螢火蟲生態課中指出，「放完3次之後，螢火蟲才能建立出一個比較穩定的族群數量。」

隨著都市發展和農地開發，原本在宜蘭水田大量棲息的黃緣螢已逐漸消失，台南大學團隊希望藉由環教課程，讓孩子知道這塊土地120年前曾有大量螢火蟲。

台南大學生態系兼任助理教授吳加雄回應，「宜蘭這邊事實上黃緣螢有，但事實上一直都不多，原因是因為最簡單的，其實就是屬於那個都會發展。」

五結國小校長洪祖熙表示，「因為我們的校歌裡面也有一句話，就是小橋流水、田園芳草，這個正好是適合我們螢火蟲生長的一個環境。」

校園內出現一閃一閃的螢火蟲，公所的復育計畫去年4月就已有初步成果，公所希望，未來螢火蟲數量能越來越多，甚至將棲地擴大到生態池周邊的五結排水花樹廊道，重現許多宜蘭人美好的兒時記憶。