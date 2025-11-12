宜蘭五結淹水變汪洋！ 護理師「機車搭膠筏」趕赴救人

宜蘭縣 / 綜合報導

在共伴效應下，宜蘭成為重災區，尤其是五結鄉這裡，光是11日整天，累積降雨量超過400毫米，也釀成水淹整夜的災情，民眾一早出門，真的是險象環生；而住在利澤村的一名護理師準備上班，她的摩拖車得搭上膠筏，像是過河一樣才能出門，相當克難！

一名女子坐在機車上，但仔細看看她的下方，是用木板跟空桶，簡單拼湊成的小型簡易膠筏，原來她是一名護理師，因為值班趕著要去醫院，但宜蘭五結多地積水成災，像她住在利澤村的利澤路，根本無法通行，於是她的父親，幫忙牽引推動膠筏前進，整個場面就像是臨時渡河一樣，有點險象環生。

廣告 廣告

護理師父親林先生說：「早上水淹滿了，她來不及去上班，她趕著去上班。」好不容易克服困難，牽著摩托車涉水而過，林姓護理師趕緊，拿起手機跟醫院回報，能夠順利到班。

在宜蘭縣五結鄉，五十二甲濕地大淹水，因為共伴效應帶來的強降雨，導致宜蘭地區雨量爆表，根據氣象署監測，光是五結鄉在11日的降雨量，就超過400毫米，地處低窪的宜蘭五結鄉，可說是暴雨的淹水熱區，而林姓護理師，在家人的幫助下，風雨無阻前往醫院值勤救人，這敬業態度傳為佳話。

原始連結







更多華視新聞報導

「超大豪雨」炸宜蘭 冬山鄉涵洞積水逾60公分

大豪雨侵襲宜蘭 五結鄉農田道路淹水

雨彈狂炸北台灣 明天停班課？宜蘭縣政府：今晚8點前宣布

