宜蘭五結淹水變汪洋 護理師「竹筏載機車」趕救人

宜蘭縣 / 綜合報導

鳳凰颱風持續與東北季風產生共伴效應，宜蘭成為重災區，尤其是五結鄉這裡，光是昨(11)日整天，累積降雨量超過400毫米，也因為水淹整夜，民眾一早出門買早餐，還要滑上獨木舟；而住在利澤村的一名護理師準備上班，她的摩拖車得搭竹筏，像是過河一樣才能出門，相當克難！

一名女子坐在機車上，但仔細看看她的下方，是用木板跟空桶，簡單拼湊成的小型簡易木筏，原來她是名護理師，因為值班趕著要去醫院上班，但宜蘭五結多地積水成災，像她住在利澤村的利澤路，根本無法通行，於是她的家人，幫忙牽引推動木筏前進。

整個場面就像是要臨時渡河，護理師父親說：「早上水淹滿了她來不及去上班，她趕著去上班。」同樣有點驚險的畫面，是位在宜蘭冬山的伯朗大道，想出門一樣得涉水而過，民眾出門還得滑上獨木舟，笑說這種速度，買早餐可能變成午餐了，家門口的路，被淹成汪洋一片，只能苦中作樂。

在宜蘭這邊昨天更是不斷出現，短延遲的強降雨，雖然現在在宜蘭五結鄉這裡，是沒有下雨，晴空萬里，但是您可以看到，我在公園二路這裡，我手指的這個位置，它原本是農田，但是因為雨水不斷降下來的關係，現在農田，整個被雨水覆蓋，變成了水田。

共伴效應的強降雨，導致宜蘭地區雨量爆表，光是五結鄉的11日降雨量，就超過400毫米，宜蘭五結居民說：「昨天晚上就開始積水，比較前的路那邊，應該有淹30至40公分深了。」

共伴暴雨轟炸，宜蘭多處也陸續傳出災情，在五結鄉孝威村，松仔腳莊也是這般慘況，民眾家門口，變成一條小河，從深夜淹到白天，真的苦不堪言，只能期盼雨勢停歇，好讓他們盡快恢復家園。

