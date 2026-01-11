宜蘭五結焚化廠回饋金爭議暫緩 環保局同意動支935萬

宜蘭縣五結鄉焚化廠年度4300萬元回饋金，因議員要求修改自治條例一度凍結，地方日起於環保局前發起抗議。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣五結鄉焚化廠年度4300萬元回饋金，因議員要求修改自治條例一度凍結，地方日起於環保局前發起抗議，若回饋金不解凍，其他鄉鎮市的垃圾都不能進焚花爐燒。經環保局協商，鄉公所獲准動支前兩年剩餘款約935萬元，抗議暫緩，地方經費獲暫時解決。

焚化廠位於五結鄉成興村，鄰近村里每年獲回饋金，其他鄉鎮近來也爭取分配，縣議員要求修改「宜蘭縣區域性垃圾資源回收（焚化）廠營運回饋自治條例」及後續調整回饋分配比例，待條例修正前暫停五結鄉回饋金，引發地方不滿，揚言若不解凍將發起圍廠抗爭。

五結鄉公所與環保局研商後，獲准動支前兩年焚化廠回饋金剩餘款約935萬元，其中半數可立即使用，故第一期回饋金預計4月撥補。環保局表示，暫以往年剩餘款補助，不影響回饋金撥付，先解決地方燃眉之急。

因焚化廠採ROT委託廠商營運，爐體使用逾20年，明後年將進行大整修。冬山鄉及蘇澳鎮鄰近村里居民認為環境受影響，縣議員要求分配回饋金，去年縣議會審查4300萬元回饋金預算時附帶決議要求修改自治條例，修改案送審通過才能動支。

依現行自治條例，五結鄉公所占30％、成興村40％，鄰近利澤村、季新村、蘇澳鎮龍德里、頂寮里各7.5％。「凍結」回饋引發地方抗議，8日已在環保局前拉布條表達不滿，揚言若不解凍將拒收其他鄉鎮垃圾，圍廠行動一度箭在弦上。

環保局長許嘉琦表示，未來每公噸回饋金將調高，收取外縣市垃圾或事業廢棄物的回饋金亦會增加，年度總額預計由4300萬增至5800萬元，既不影響現有村里回饋，也可讓餅變大，力求雙贏。

五結鄉長沈德茂今證實，鄉公所已接獲電子公文同意動支回饋金935萬元，其中半數可立即動用，相關款項3月即可入帳。環保局應持續妥善處理回饋金爭議，避免再次引發圍廠抗爭。

民進黨議員簡松樹指出，今年為選舉年，回饋金修訂涉及多方意見，建議選後依最新民意討論調整比例。環保局已提出新草案，回饋村里比例由75％增至80％，新增村里20％，將持續協調化解各界歧見。

