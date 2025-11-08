宜蘭五結鄉二結王公廟「千人泥塑」 再現信仰與社造共創精神

宜蘭縣五結鄉二結王公廟舉辦「千人泥塑」活動，文化部長李遠親臨，代理縣長林茂盛，以行政院政務顧問身分參與的民進黨宜蘭縣長參選人林國漳共同出席，一同見証再現信仰與社造共創精神。(記者董秀雲攝）

為深化地方文化根基，宜蘭縣政府積極推動社區營造與文化創生，並配合文化部「百大文化基地計畫」，持續展現宜蘭在地文化保存與創意再生的能量。今(八)日，文化部長李遠親臨宜蘭，與宜蘭縣代理縣長林茂盛共同參與二結王公廟舉辦的「千人泥塑」活動，一同見證這場融合民間信仰與文化藝術的社區參與盛事。出席的有：行政院政務顧問林國漳律師也是民進黨宜蘭縣長參選人，縣議會議長張勝德、立委陳俊宇、民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進、五結鄉長沈德茂、縣文化局長黃伴書、縣議員簡樹共同出席。

文化部長李遠與宜蘭縣代理縣長林茂盛特別參加二結王公廟「千人泥塑」活動，回想一九九七年「千人移廟」是「社區營造」的實踐標竿，該壯舉聞名全台，此次「千人泥塑」亦延續社造精神的展現與落實，廟方今年啟動正殿龍堵與鎮殿泥塑王公大神像工程，號召鄉親共同參與神像塑造，希望透過民眾雙手捏塑泥土，讓每一道泥痕都凝聚虔誠與祝願，不僅喚起當年移廟的共同記憶，也象徵地方文化信仰傳承的新篇章。「千人泥塑」活動，以壓製泥土手模，燒製後將陳列於廟方文史館，現場也與上千民眾捏塑泥塊，並按壓指印，再貼附在尚待塑形的王公神像上。

代理縣長林茂盛表示，宜蘭的文化基地是連結人、土地與生活的文化網絡，從菜市場美學、二結穀倉的農村精神，到利澤偶戲、白米木屐村與頭城職人的創新實踐，共同體現「生活即文化、文化即力量」的核心價值。二結王公廟「千人泥塑」活動則是結合宗教信仰與藝術創作，以社區為基礎、信仰為核心，讓民眾透過親手泥塑體驗傳統工藝之美，深化對地方文化與信仰的連結，重現千人移廟的感動，展現文化在地化與信仰生活化的精神！

財團法人二結王公廟董事長張明華表示，廿八年前的「千人移廟」透過共同參與，此次的「千人泥塑」共有一千三百多人超出預期，天公作美好天氣，在宗教信仰的連結是王公保庇。

行政院政務顧問林國漳表示，參與活動很感動，結合社區營造這是全國重大活動，讓二結王公廟更加團結，情感交流是共同記憶，對文化歷史的尊重。廿八年前的「千人移廟」到現在的「千人泥塑」是文化、歷史與社區的結合是很好的傳承。這不是光靠一個人的力量而是共同齊心團結，是社區整體的記憶。

此外，文化部長李遠此次訪視行程也涵蓋此次獲選文化部「百大文化基地計畫」的重要據點，宜蘭縣共有【來宜蘭迺菜市場】、【大二結社區】、【利澤國際偶戲藝術村】、【白米木屐村】及【小鎮職人-藝譯頭城文化基地】五大基地獲選皆以「在地文化、全民參與、永續發展」為核心理念，以文化為軸，連結歷史場域、社區故事與創新行動，打造具地方精神與文化認同的文化據點。