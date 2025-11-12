宜蘭五結鄉淹大水！護理師「竹筏載機車」出門上班 驚險畫面曝光

記者林盈君／宜蘭報導

鳳凰颱風襲台，中央氣象署發布海陸警報，昨（11）日，將宜蘭列為超大豪雨降雨警戒，許多地區包括蘇澳、南方澳等，都出現淹水災情，另外，宜蘭五結鄉利澤村也淹大水，整個村子宛如泡在水中，一名護理師於今（12日）上午出門上班，未料淹水太嚴重，家人還用竹筏幫忙拖載機車，場面非常驚險。

宜蘭五結鄉利澤村淹大水，一名護理師出門上班用竹筏幫忙拖載機車。（圖／翻攝畫面）

據了解，鳳凰颱風尚未登陸台灣，外圍環流就帶來驚人雨量，昨天晚間，蘇澳3小時累積雨量超過300毫米，許多民宅甚至被土石流衝毀，另外，宜蘭南方澳池碧宮前，也出現「門前有小河」的景況，路邊滿是沖刷下來的土石，宜蘭五結鄉利澤村也淹大水。

氣象署最新資料顯示，颱風鳳凰中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北東轉東北移動，暴風圈已進入台灣南部陸地，對雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東、恆春半島及澎湖構成威脅，預計此颱風強度仍有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

