宜蘭五結鄉淹水！為防拋錨 護理師「竹筏載機車」上班

護理師出門上班，家人以竹筏載運避免拋錨。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 鳳凰颱風襲台，宜蘭被列為超大豪雨降雨警戒，多地出現淹水災情，其中五結鄉利澤村淹水嚴重，一名護理師今日上班擔心機車拋錨，家人緊急使用竹筏協助載運機車。

昨日鳳凰颱風的外流環流就帶來驚人雨量，中央氣象署今天上午6時40分公布統計，過去24小時最大雨量，宜蘭冬山794毫米，較大3小時累積雨量，宜蘭蘇澳334毫米，使得多處都出現淹水災情。

宜蘭五結鄉利澤村出現淹水狀況，五十二甲濕地保護區周邊仍持續淹水，護理師出門上班還需以竹筏載運機車，而蘇澳多處民宅遭土石流沖毀，南方澳池碧宮前更是形成一條小河，路邊都是沖刷而來的土石。

氣象署最新資料顯示，颱風鳳凰中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北東轉東北移動，暴風圈已進入台灣南部陸地，對雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東、恆春半島及澎湖構成威脅，預計颱風強度仍持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

