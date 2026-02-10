宜蘭五結釣蝦場 釣蝦＋熱炒＋自助烤肉 雨天也能玩 打造全天候休閒空間

宜蘭釣蝦場推薦，泰國蝦現釣現吃，成為宜蘭新景點（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

娛樂中心/綜合報導

從興趣出發的宜蘭五結釣蝦場 見證父子兩代的堅持與轉型

天氣不穩也想在宜蘭排活動？五結太平洋釣蝦場把室內釣蝦、自助烤肉與熱炒用餐整合在同一空間，宜蘭親子或團體聚餐想找一站式去處？晴雨與夜間都能安排。池別、蝦種與價目以現場公告/官方社群為準，團體建議先電話確認。

位在宜蘭五結、正對國立傳統藝術中心的太平洋釣蝦場，自 1996 年成立至今已近三十年，是許多人口中熟悉的宜蘭釣蝦場。對在地人來說，這裡不僅是週末放空的去處，更像是一段從小陪伴成長的日常風景。

廣告 廣告

如今由創辦人之子接手經營，這座老字號的宜蘭五結釣蝦場注入了新世代的視角與活力。老闆從小在池邊長大，對釣蝦早有深厚情感，也因此特別重視體驗品質。他始終把「釣得開心、釣得有成就感」當作經營的核心，強調放蝦不手軟，讓初學者也能感受拉竿成功的瞬間快感。

宜蘭活蝦熱炒推薦，新鮮現釣立刻上桌（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

在宜蘭釣蝦場中脫穎而出 靠的是對拉竿成就感的堅持

談起經營理念，老闆常說的一句話是：「來釣蝦，就是要釣得到。」這句話聽起來簡單，卻是他始終堅持的原則。太平洋釣蝦場多年來以放蝦量充足聞名，希望每位來訪者都能在合理時間內有收穫，體會到中蝦拉竿的成就感。場內依不同需求設有多種池別，包括主打斑節蝦的冷水池、適合新手與家庭體驗的綜合池，以及挑戰度較高的公蝦池，讓釣客無論新手或老手都能找到適合自己的玩法。



除了釣蝦本身，不少人也為了這裡的烤肉體驗而來。場內設有自助烤肉區，只需自備或現場選購食材，像是木炭、烤網、桌椅都不額外收費，也沒有低消限制。這樣的彈性設計，加上場地寬敞、氣氛輕鬆，不只吸引宜蘭在地人，也讓許多外縣市釣友透過網路推薦慕名而來，久而久之成為不少人安排宜蘭周末行程時會特別保留的一站。

《太平洋釣蝦場》每日依池況調整放蝦量，讓新手也能體驗拉竿成功的成就感（圖／Medick Marketing Ltd.提供）

不只有釣蝦 也是結合宜蘭釣蝦烤肉與活蝦料理的聚餐新選擇



太平洋釣蝦場的釣蝦收費依池別與時間長短略有不同，價格標示清楚、方便選擇。一般泰國蝦池每小時 400 元，兩小時 750 元，三小時為 1100 元；若選擇釣況較具挑戰性的公蝦池、斑節蝦池或草蝦池，價格則為一小時 500 元起，三小時為 1400 元。釣客可依經驗與偏好挑選不同池別，也讓新手與老手都能享受適合自己的釣蝦節奏。



除了釣蝦體驗本身，場內也提供現場料理與熱炒服務。釣上來的蝦可以請廚房代為烹調，搭配多樣菜色組合成一桌宜蘭活蝦料理，也能單點熱炒、搭配簡餐或飲品，讓這裡不只是動手釣蝦的地方，更成了能吃一頓正餐、好好休息的聚會空間。

宜蘭五結老字號釣蝦場由第二代接手經營，持續以充足放蝦量與穩定池況維持良好釣感體驗（圖／Medick Marketing Ltd.提供）

鄰近五結鄉旅遊景點 成為安排宜蘭周末行程時熟悉的一站



佔地約兩甲的太平洋釣蝦場空間寬敞，有規劃超大停車空間，可停下超過100輛車，對於開車前來的遊客相對方便；尖峰時段車位以現場狀況為準。地點則位於宜蘭五結、正對國立傳統藝術中心，鄰近親水公園等五結鄉旅遊景點，不論是親子同行或多人團體，安排行程都相當方便。即使是第一次造訪的遊客，也能輕鬆找到位置，不需繞路。



對經營者而言，這座宜蘭五結釣蝦場不只是一門家業，更是一段與地方共生的生活風景。他形容釣蝦不只是消遣，更像是許多人成長過程中共享的一種日常節奏。未來也希望結合周邊觀光資源，讓更多旅人認識釣蝦這項台灣常見的休閒文化，並用更友善的體驗方式持續傳承。



太平洋釣蝦場 基本資訊與常見問題



Q1：太平洋釣蝦場在哪裡？營業時間是？需要預約嗎？

A：《太平洋釣蝦場》位於宜蘭縣五結鄉，位置在國立傳統藝術中心正對面，導航輸入店名即可抵達。營業時間為 08:00–03:00（如遇特殊節日或臨時調整，以店家公告/粉專為準）。一般不需預約，多為現場登記入場；若是團體、連假尖峰或想指定池別，建議先電話詢問確認。



Q2：第一次釣蝦的新手可以直接去嗎？現場有人會教嗎？

A：可以，新手建議先選擇難度較友善的池別（如泰國蝦/綜合池類），比較容易在短時間內找到手感。現場通常可請工作人員做基本說明（如下竿深度、浮標判讀、起竿時機），實際協助方式依當日人力與現場狀況為準。若你是完全零經驗，建議先抓 2 小時較有練習空間。



Q3：池別怎麼選？新手、親子、進階玩家各適合哪一種？

A：想輕鬆體驗、提高中蝦機會：建議從泰國蝦池/綜合池開始。想追求更強拉力與技巧：可以挑戰公蝦池或季節性蝦種池（如斑節蝦）。親子同行則建議先確認座位動線、安全與陪釣規範（例如是否可共用座位、孩童需不需要加收費用）



Q4：場內有哪些蝦種？季節供應會固定嗎？

A：常見會以泰國蝦為主；其他蝦種（例如草蝦、斑節蝦等）可能因季節、進貨與池況調整，不一定天天都有。若你是為了特定蝦種或想釣特定池別，建議出發前先電話或粉專私訊確認當日供應與池況，避免白跑一趟。

太平洋釣蝦場

連絡電話：03-950-8676

服務時間：08:00–03:00（實際營業時間與公休日請依店家現場公告／官方社群最新資訊為準）

地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段232號

官方FB：https://rink.cc/lepha

Google 地圖：https://rink.cc/p24pm

※本文價格、池別、蝦種供應與活動方案以店家現場公告/官方社群最新資訊為準。