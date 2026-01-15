宜蘭五股濕地旁常淹水 地方盼建抽水站

宜蘭五十二甲濕地位在五股排水旁，但地方上認為，五股排水匯入冬山河口的水閘門已經老舊，冬山河水位高，五股大排的水就排不出去，是導致附近村里淹水主因。

五結鄉民林先生表示，「閘門沒有自動，水一下來，水沒有辦法排出去。」

五結鄉民張先生指出，「我們這邊差不多淹有1米深。」

村民指出，當地已被淹水問題困擾多年，去年宜蘭大淹水，有建築工地地下室抽出6萬多公噸的水量，居民苦不堪言。地方除了爭取興建抽水站，民代也希望縣政府改善五股排水護岸老舊的問題。

宜蘭縣議員沈信雄說道，「護岸人行步道，建議整個來跟它的鋪面來鋪平，來設置護欄、欄杆 。」

不過環團認為，五十二甲濕地本就是大羅東地區天然的滯洪池，當地水位和周邊排水系統已經有抽水站可以調節，如果再興建抽水站，連沒淹水都把濕地水抽乾，會有破壞濕地生態的疑慮。

宜蘭惜溪聯盟召集人康芳銘認為，「濕地裡面的生態多樣性非常豐富，其實在平常的時候就必須維持它的野外棲地功能。」

宜蘭縣政府水利資源處長李岳儒說明，「濕地本身它的高層都低於海平面以下，所以說進一步的一些細節，我想我們再納入研議。」

五十二甲濕地保育利用計畫至今尚未通過，開發壓力卻越來越大，衍生不少民生需求。縣政府表示，五股排水護岸部分老舊，會先予以修復；至於整個濕地周遭的相關道路淹水會進一步研究，看能否先維持當地維生路線；而興建抽水站部分，因濕地高層低於低於海平面，能否有效收抽水是個問題，這部分還要進一步研議。