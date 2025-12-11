宜蘭交通大利多往前邁進一大步 「雙鐵」獲國發會審議通過就等行政院拍板
（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】宜蘭爭取多年的「鐵路高架」及「高鐵延伸」，今（11）日雙雙獲國家發展委員會審議通過，有望今年底奉行政院核定，雙鐵將分別於124年及125年如期通車，屆時宜蘭將成為東部交通運輸門戶及樞紐。
宜蘭縣政府推動鐵路高架化計畫，歷時近10年餘，期間面臨多次法令及計畫修正，108年決議以宜蘭、羅東段鐵路高架先行辦理，109年10月26日行政院核定縣府提出的可行性研究報告後，110年7月15日鐵道局續辦綜規及環評，113年6月12日環評審查通過，113年6月25日綜規報交通部，114年11月18日綜合規劃報行政院審議。而為減輕地方財政負擔，縣府於113年5月2日、114年11月18日函請中央儘速召開專案協商會議，調降地方配合款數額，114年12月9日行政院陳金德政務委員先行召開地方配合款專案研商會議，協調中央體恤地方財政困難，支持縣府請求地方配合款由105.58億元調降至57.55億元，自償性經費15.17億元，俟鐵路高架完工後再逐年還款中央。
縣府表示，本計畫奉行政院核定124年通車，不僅消除宜蘭至羅東段9處平交道，減少交通瓶頸與事故，改善附近醫院救援速度，提高周邊場站土地價值，而且鐵路運輸朝捷運化發展，得提升整體東部鐵路運輸行車效率。
另外，高鐵延伸宜蘭評估作業，歷經4年餘審慎研究後，114年3月28日行政院核復原則同意本計畫可行性研究之修正方向，並請循序完備環評及提報綜規。嗣後，交通部鐵道局依交通部114年7月22日綜合規劃報告書審查結果，併同114年8月20日環境部環境影響評估審查委員會審議環境影響評估報告書內容修正，於114年11月20日提送至交通部，114年11月26日交通部將上述成果陳報行政院審議。
縣府表示，藉由高鐵延伸宜蘭契機，從南港至宜蘭預估僅需約20分鐘，將納入北北基宜生活圈，縣府已著手規劃高鐵車站特定區計畫及周邊交通網路，未來配合高鐵高架路廊下兩側用地規劃高鐵站區往北之聯絡道路，並沿既有鄉道、計畫道路往南續行規劃，跨越蘭陽溪新建橋梁，作為未來宜蘭高鐵站區南北向聯外大道，可望吸引大型企業投資，減少人口外移，讓宜蘭成為宜居生活與創新產業的優質選擇。
其他人也在看
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 15
13輛遊覽車500名位光復鄉災民 議會前廣場舉牌抗議
地方中心／花蓮報導花蓮縣光復鄉洪災，造成嚴重死傷、家園幾乎全毀。但花蓮縣府明年度高達400多億的總預算裡，卻沒有編列相關預算，不只讓議長張峻很火大，大罵"乾脆他不用幹了"，今天500多位災民一早搭著遊覽車，到議會前陳抗，還有人開怪手載著佛祖街的土來抗議，出面接受陳情的副縣長只回了，一切依法辦理。手舉布條，喊出災民需要被重視。週四一早，13輛遊覽車，載著500多位光復鄉災民，有人拄著拐杖，還有人坐著輪椅，到花蓮縣議會前廣場，舉牌抗議。光復鄉災民表示，我們要了解，光復鄉的災民不是只有閩南人，他有阿美族新住民，更重要的就是我們的心在哪個地方，是在自己的家園。災民們痛批，縣府有錢放煙火，卻沒錢編列重建預算。還有人把怪手開來現場，把佛祖街的土，帶來抗議。災後過了將近兩個月，但明年115年度總預算高達400多億，"災後復原與重建"卻一毛也沒編。災民到議會，遞交陳情書給議長張峻，議長當場向災民道歉，表示自己心情沉重也很難過。光復災民成群結隊，來到花蓮縣議會抗議。（圖／民視新聞）議長張峻表示，張峻在這邊先向大家說聲對不起，大家辛苦了，我沒有看到徐榛蔚縣長，向我們鄉親來道歉，完全都沒有，這非常非常地不合理，我們花蓮縣議會一定會跟大家站在一起，爭取最後的權益。花蓮縣議員(無)蔡依靜表示，我看不見花蓮縣政府的誠意，直到今天沒有編列明年度的預算。跨黨派議員輪流砲轟花蓮縣政府，議事廳內，還有災民在二樓高舉表語抗議，對著議場下方大聲喊話。光復災民成群結隊，來到花蓮縣議會抗議。（圖／民視新聞）議事進行到一半，雙方意見不合，氣氛瞬間緊繃，議會吵成一團，議長張峻直接衝向吳建志議員座位前理論，雙方面對面爆發激烈口角，場面相當火爆。花蓮縣副縣長顏新章表示，謝謝，(會編列重建預算嗎)依規定。議場內外，一片鬧轟轟，災民們只希望，縣府拿出誠意，協助他們一起重建家園。原文出處：花縣府沒編重建預算 500人載來佛祖街泥土抗議...不見徐榛蔚 更多民視新聞報導花蓮明年401億預算未列光復洪災 議長張峻嗆:乾脆不用幹了2025企業射箭聯賽頒獎典禮！台灣新世代好手詹豪杰、邱意晴受矚目徐榛蔚出來！光復逾500災民不滿未編洪災預算 赴縣府抗議畫面曝民視影音 ・ 5 小時前 ・ 9
花生粉驗出黃麴毒素 知名火鍋店中鏢「下架問題食材」
即時中心／林韋慈報導台北市衛生局今（9）日公布最新火鍋食材專案抽驗結果，共抽查60件產品，其中6件不符合規定，不合格率達10%。不合格品項包括民眾常吃的蔬菜、花生粉及豆腐，甚至涉及多家知名火鍋店；違規情況涵蓋農藥殘留超標、花生粉檢出致癌物黃麴毒素，以及豆腐含非法防腐劑。衛生局已勒令業者下架，並將依法追查來源、開罰。民視 ・ 1 天前 ・ 1
民眾檢舉台南知名牛肉湯「小強」醬汁桶泡澡 衛生局稽查結果
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】臺南市政府衛生局針對民眾於網路上反映位於北區牛肉湯店家衛生疑慮，衛生局當互傳媒 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
桃園抽驗284件冬令食品 楊梅1連鎖火鍋店豆腐遭檢出苯甲酸
桃園市政府衛生局為保障民眾食用安全，近期抽驗市售湯圓、火鍋料及各類冬令食品。抽驗範圍涵蓋轄內傳統市場攤商、餐飲業、超市賣場及食品製造業等場所，共計抽驗284件食品，其中楊梅某家連鎖火鍋店的1件板豆腐檢驗結果不符規定，並已依法處辦。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
遭爆「挪用進修經費」 環管署長：政風查無不法.廠商自付
台北市 / 綜合報導 花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流時，環境管理署長顏旭明正在歐洲考察，今(10)日民眾黨立委黃國昌在質詢時，質疑考察經費來源有問題，他指出環管署挪用派員出國進修的經費，讓署長帶廠商一起出國，而且其中一間廠商還在署長任內得標高達2900多萬元。面對指控，顏旭明澄清，經費都是經過審核的，政風單位也查無不法，廠商一起出國是因有資料需要蒐集，他們的出國經費都是自己負擔。行政院政委季連成，馬太鞍溪堰塞湖溢流期間擔任總協調官，在他身旁的是環管署署長顏旭明，也長時間駐守花蓮光復，但其實他在抵達花蓮之前，還去了這，在工廠仔細視察，顏旭明9月赴歐考察的狀況，行程從20日開始，沒想到23日台灣就發生馬太鞍溪溢流事故，如今這場考察遭民眾黨立委黃國昌質疑，審計部審計長陳瑞敏VS.立委(眾)黃國昌說：「假的派員出國計畫編預算，沒有派公務員出國啊，錢拿來(做)什麼，挪用。」。黃國昌指出環管署造假，顏旭明9月赴歐考察，出訪人員除了環管署人員外，還有兩間廠商，進一步調查發現，這筆考察經費是來自派員出國計畫預算，他認為環管署不僅沒有派員出國進修，還挪用經費，成為署長帶廠商出國的費用，不僅如此其中一間隨行廠商，還在顏旭明任內得標高達2942萬元。其實針對這次考察，國民黨在10月初就曾開記者會批評，面對在野黨連環指控，顏旭明親上火線，環境管理署署長顏旭明說：「經費使用都會經過，我們會計審計單位的審核嘛，這件事情也有請政風來調查並查無不法，必要時(廠商)陪同我們一起出國，這陪同的經費是他們自己出。」他也澄清不只廠商自行負擔經費，原本考察時間安排到9月27日，但在溢流發生後就緊急安排回國，26日凌晨抵台下午就到光復勘災，顏旭明一一回應在野質疑，就是要證明自身清白，審計長陳瑞敏也承諾會徹查此案，釐清真相。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
在野二度封殺「1.25兆國防預算」 總統：讓民意審查｜#鏡新聞
立法院程序委員會，昨天（12/9）在野黨再次阻擋，1.25兆的國防特別預算的特別條例審查，今天（12/10）總統賴清德出席活動時，也特別停下來受訪，喊話在野黨應該理性務實，讓預算案進入審查，並根據民意進行刪減、調整。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 6
國防預算二度被封殺! 賴總統"喊話在野團結"盼付委審查
政治中心／林靜、董子誠、SNG 台北報導總統賴清德今（10號）出席「亞洲民主人權獎」頒獎典禮，致詞提到當前全球民主倒退、地緣衝突升高，中國對台灣及周邊國家展開複合式威脅攻擊，而受訪時特別針對藍白再度在立法院封殺1.25兆國防特別預算，總統喊話在野，盼特別條例進委員會審查，希望面對外來威脅，應該團結一致對外。12月13世界人權日，總統賴清德和立法院長韓國瑜合體，參加民主基金會舉辦"亞洲民主人權獎"頒獎典禮，致詞再提民主是台灣堅守價值。總統賴清德：「全球民主倒退地緣衝突升高，中國對台灣及周邊國家，複合式威脅以及攻擊，守護民主與自由，是各國刻不容緩行動。」重申捍衛民主需要強大決心，但中國近來對日韓及台海周邊，進行各式軍事騷擾，賴總統除了表達嚴正譴責中國的暴力脅迫，更強調，提升我國國防力量是當前重要任務，但前一天藍白在立法院，再度封殺1.25兆國防特別預算，賴總統語重心長，盼在野黨別一再擋預算、朝野應共同支持保護國家的預算。國防預算二度被封殺! 賴總統"喊話在野團結"盼付委審查（圖／民視新聞）總統賴清德：「對內競爭難免，但對於外來的威脅，我們應該要團結一致對外，在野黨或是立法院都應該，理性務實面對這一筆國防特別預算，不應該在程序委員會，就把它封殺掉，禮拜二的程序委員會，已經是第二次封殺，我們希望進入委員會審查，要刪減要調整的地方，我們也根據民意，大家來進行審查的工作。」國防預算二度被封殺! 賴總統"喊話在野團結"盼付委審查（圖／民視新聞）面對中國威脅，印太地區各國也都紛紛強化國防力量，進行區域合作，而日前日本發生規模7.5強震，總統也表達對日方的慰問關心。總統賴清德：「我要代表全國人民，對於日本日前發生的地震，表達慰問之意，也希望傷害能夠降到最輕，後續的救援救災工作，都能夠一切順利，我也看到我們，我國民眾到日本旅遊，剛好碰到這次地震，在旅館當中表達穩定的態度，我認為我們的表現也非常好。」無論是面對天災或中共的威懾恫嚇，日台都在同個民主陣線、攜手合作。原文出處：國防預算二度被封殺! 賴總統"喊話在野團結"盼付委審查 更多民視新聞報導世界人權日暨美麗島事件46週年 賴清德：政黨可競爭但不能沒團結中國批台封鎖小紅書「反民主」 徐國勇怒嗆：全世界最荒謬南韓入境卡竟標中國台灣 鍾佳濱：應很快就會做出「必要修正」民視影音 ・ 1 天前 ・ 4
北市抽驗火鍋料 鍋爸、辛殿上榜
天氣轉涼，許多民眾至火鍋店大快朵頤，台北市衛生局9日公布最新火鍋料抽驗結果，抽驗火鍋店、餐飲店、市場、賣場及超市等地，共計抽驗60件，其中6件有農藥殘留、含黃麴毒素等違規，不合格率10％，包括知名店家鍋爸鴛鴦鍋西門店、辛殿麻辣鍋、雅香自助火鍋城均上榜，衛生局已令販售地點業者立即下架不符規定產品。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 17
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 11
快訊／沈慶京開咬：「柯文哲擋了搞錢的機會才被恨」！林欽榮回應了
開始抓戰犯！台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲案，今（11）日開庭進行證據提示，席間柯文哲強調，前台北市副市長林欽榮是可疑證人，「講的和做的根本不一樣」，迎合檢方入罪他；沈慶京則爆料，林欽榮在台南、高雄也搞錢，可能柯文哲擋了機會才被恨。對此，林欽榮下午火速駁斥不實指控，揚言提告捍衛名譽。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 17
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 32
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 6
釣到請1個月喝咖啡！ 咖啡店徵勇者移除「鱷雀鱔」
嘉義六腳鄉的三義村，村子裡面的放生池，被人丟進一隻俗稱鱷魚火箭的鱷雀鱔，吃掉了池裡的吳郭魚，讓村民很頭痛，於是當地咖啡廳的老闆娘發出通緝令，只要釣起鱷雀鱔的釣客，就有免費咖啡可以喝，一天一杯喝一個月，有中北部釣客特地跑來，9號上午這鱷雀鱔終於上鉤了。 #咖啡#鱷雀鱔#免費東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 3
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 3
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 6 小時前 ・ 1
余天自爆「罹患癌症」 已經開刀切除：跟李亞萍分房了
胡瓜11日找來余天、余祥銓父子、黃西田等人一起為公益演唱會「鑽石舞台」宣傳。余天久違現身，他近年其實已經半退休，不願意再上主持，也不願意再表演，一切都是因為聽到做公益，「我就完全不問價碼了！隨便他們開。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 88
朱孝天被踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。有律師就分析朱孝天「玩崩」關鍵，就是他高估自己的重要性。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 40
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3