宜蘭交通大利多往前邁進一大步 「雙鐵」獲國發會審議通過就等行政院拍板

（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】宜蘭爭取多年的「鐵路高架」及「高鐵延伸」，今（11）日雙雙獲國家發展委員會審議通過，有望今年底奉行政院核定，雙鐵將分別於124年及125年如期通車，屆時宜蘭將成為東部交通運輸門戶及樞紐。

宜蘭縣政府推動鐵路高架化計畫，歷時近10年餘，期間面臨多次法令及計畫修正，108年決議以宜蘭、羅東段鐵路高架先行辦理，109年10月26日行政院核定縣府提出的可行性研究報告後，110年7月15日鐵道局續辦綜規及環評，113年6月12日環評審查通過，113年6月25日綜規報交通部，114年11月18日綜合規劃報行政院審議。而為減輕地方財政負擔，縣府於113年5月2日、114年11月18日函請中央儘速召開專案協商會議，調降地方配合款數額，114年12月9日行政院陳金德政務委員先行召開地方配合款專案研商會議，協調中央體恤地方財政困難，支持縣府請求地方配合款由105.58億元調降至57.55億元，自償性經費15.17億元，俟鐵路高架完工後再逐年還款中央。

廣告 廣告

縣府表示，本計畫奉行政院核定124年通車，不僅消除宜蘭至羅東段9處平交道，減少交通瓶頸與事故，改善附近醫院救援速度，提高周邊場站土地價值，而且鐵路運輸朝捷運化發展，得提升整體東部鐵路運輸行車效率。

另外，高鐵延伸宜蘭評估作業，歷經4年餘審慎研究後，114年3月28日行政院核復原則同意本計畫可行性研究之修正方向，並請循序完備環評及提報綜規。嗣後，交通部鐵道局依交通部114年7月22日綜合規劃報告書審查結果，併同114年8月20日環境部環境影響評估審查委員會審議環境影響評估報告書內容修正，於114年11月20日提送至交通部，114年11月26日交通部將上述成果陳報行政院審議。

縣府表示，藉由高鐵延伸宜蘭契機，從南港至宜蘭預估僅需約20分鐘，將納入北北基宜生活圈，縣府已著手規劃高鐵車站特定區計畫及周邊交通網路，未來配合高鐵高架路廊下兩側用地規劃高鐵站區往北之聯絡道路，並沿既有鄉道、計畫道路往南續行規劃，跨越蘭陽溪新建橋梁，作為未來宜蘭高鐵站區南北向聯外大道，可望吸引大型企業投資，減少人口外移，讓宜蘭成為宜居生活與創新產業的優質選擇。