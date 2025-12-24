宜蘭人倫悲劇！逆子不餵飯、丟衣物 父遭「活活打死」現場曝光

宜蘭縣南方澳發生一起逆倫命案，一名39歲陳姓男子因未按時餵食並多次毆打臥病在床的67歲父親，導致父親營養不良且身體多處瘀傷，最終因顱內出血與吸入性肺炎引發呼吸衰竭死亡。案發後，陳男遭到警方拘押，經宜蘭地檢署偵查，依家暴傷害致死罪嫌起訴，案件目前已移送宜蘭地方法院審理。

宜蘭逆子不餵飯、丟衣物，父慘遭毆打致死。（圖／警方提供）

父遭兒毆打後倒臥客廳 明顯死亡 據了解，陳父與未婚兒子陳男同住，兩人精神狀況都不好，陳父111年經社會處列管，社工每半年訪視一次，今年兒子照顧狀況比較糟，社會處和社福團體每個月都有前往訪視和提供物資，10月份訪視員通報死者身體有傷勢，保護性社工前往訪視未果，就發現了這起悲劇。

根據調查，去年9月起，陳男未按時餵食父親，甚至在氣溫驟降時將父親衣物丟棄，僅以一條薄被包覆，導致陳父營養不良且無法禦寒，在10月間陳父遭毆打後倒臥客廳，陳男見父親無反應，立即撥打119求助，但救護人員到場時，陳父已明顯死亡，警方詢問陳男外傷原因時，陳男坦承是自己毆打所致。

宜蘭逆子不餵飯、丟衣物，父慘遭毆打致死。（圖／警方提供）

檢方依家暴傷害致死罪嫌起訴陳男 宜蘭地檢署檢察官黃筱文對此說明，經法醫相驗結果，死者是經被告徒手毆打後，受有左眼窩、左右肩胛骨及肋骨等多處瘀傷之傷害，因營養不良及頭部遭受毆打致死的顱內出血引發吸入性肺炎，進而導致呼吸衰竭死亡。檢方後續依《家庭暴力防治法》第2條第2款、《刑法》第280條、第277條第2項前段，家庭暴力之對直系血親尊親屬傷害致死罪嫌起訴陳男。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎拒絕家暴，尊重身體自主權，請撥打110、113

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

