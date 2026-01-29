宜蘭人文國中小家長怒衝教育部！批宜縣府傲慢、中央裝睡

宜蘭人文國中小學家長不滿宜蘭縣政府接管後政策混亂，今天前往教育部陳情。（林縉明攝）

宜蘭人文國中小學數十名家長不滿宜蘭縣政府政策混亂不明， 以改善行政為由，造成教育現場混亂情況，今天前往教育部陳情，批評地方政府傲慢，中央主管機關監督失職，造成實驗教育制度崩壞，呼籲教育部立法補強，停止地方法治真空，明確保障實驗教育的彈性空間與程序正義，及家長知情權與教師專業自主。

宜蘭縣人文國中小原為全國最早，亦為宜蘭縣第一批成立的兩所公辦民營 實驗教育學校，創校至今已逾23年，一直是走在實驗教育最前線的學校，學校也以人文展賦教育為理念，發展出「以學習者為中心，所有課程、教學與評量 的規劃都以引導學生適性學習、探索多元智能」的教育方法。

不過，宜蘭人文國中小在2024年前一期委託私人經營合約屆滿前，宜蘭縣政府對外招募委託私人辦理經營計劃書，提出經營計畫書單位未獲審查通過，宜蘭縣政府在過去2年「接續管理」期間，針對人文國中小的實驗教育執行上，長期出現制度定位混亂、程序不透明、權利保障失序等問題，宜蘭縣政府承諾， 學校將以「公辦民營」為優先考量，但學校代理校長卻提出「公辦公營」實驗教育學校經營計劃書，引發家長不滿，今天前往教育部陳情。

家長代表賴珍琳表示，過去一年多縣府宣稱「接續管理、課程不變」，卻用行政規定把原本以學習者為中心的實驗教育課程變得面目全非，身為最高主管機關的國教署，卻長期裝睡，放任地方政府胡作非為，權利保障全面失序，日前孩子剛轉學。

家長們質疑，為何不優先輔導提出經營計畫書單位，以公辦民營為主要方向，這根本就是「先畫靶再射箭」。這段時間不斷與宜蘭縣政府溝通協調，縣府執意要以改善行政為由，認定人文國中小為「一般公立學校」， 學生對學校實質教育方式的改變，造成不信任，教師也難以以過去針對每個不同孩子的「適性發展」進行教育工作，實驗教育彈性遭到限縮。

人文國中小親師生今向教育部遞交陳情書， 提出中央立法補強、停止假溝通、相關單位承擔責任與道歉等三大訴求，呼籲中央別再裝睡，即刻導正宜蘭 實驗教育的失序亂象，還給孩子一個受法律保障的學習環境。 國教署國中小組科長謝雅君出面接過陳情，表達會繼續跟地方政府了解關心。

