宜蘭人文國中小家長陳情教育部 籲立法保障實驗教育彈性空間

一起喊著口號，希望各界關心實驗教育的困境，創校已經超過23年的宜蘭縣實驗教育學校人文國中小，2年前公辦民營的委辦合約沒有通過，由縣府接續辦理，縣府近期辦理第2次委外評選，結果申請的3個團體都沒有達標，縣府將朝公辦公營的經營模式規劃，引發家長及學生不滿，大動作到教育部陳情。

宜蘭縣人文國中小家長代表黃偉駿表示，「評選的委員是哪些人呢？然後評選的制度到底是怎麼樣，請把這些東西說清楚。那同時我們也要想要呼籲教育部，請不要再裝睡了，請負起你們的責任。」

宜蘭縣人文國中小畢業生代表曹立妍說：「人文的環境，讓我跟同學能夠在實作中學習。我認為我們在成長階段，都應該有機會擁有更廣闊的視野和探索的機會，這也是我今日選擇站在這裡的原因。」

家長希望確保學生的學習權，要求中央立法保障實驗教育的彈性空間，還給孩子一個法律保障的學習環境，教育部也派出代表接下陳情書。

教育部國教署科長謝雅君回應，「收到這個陳情書，那我們會再持續地跟宜蘭縣政府了解跟關心，所以剛剛的訴求，我們都有聽到。」

教育部代表強調，會將意見帶回去好好討論。家長則希望，實驗學校的成立，就是為了讓學生找尋自己的興趣，適性發展，希望教育部能導正實驗教育的失序亂象。