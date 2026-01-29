宜蘭人文國中小師生教育部陳情 爭取實驗教育空間

（中央社記者陳至中台北29日電）宜蘭縣人文國中小師生、家長今天集體向教育部陳情，期盼維持「公辦民營」，擔心改為「公辦公營」會嚴重壓縮實驗教育的空間。教育部表示，會協助與主管機關宜蘭縣政府溝通。

位於宜蘭縣頭城鎮的人文國民中小學是台灣最早的一批公辦民營實驗學校，民國113年原經營團隊合約屆滿，提出的計劃書未獲審查通過，現暫由宜蘭縣府「接續管理」。

多名人文國中小家長、學生、教師今天向教育部陳情，家長代表賴珍琳指出，實驗教育應受保障，但在縣府「接續管理」期間，逐步被推回傳統教育框架，自主性遭到系統性削弱。縣府雖口頭宣示公辦民營優先，但在審議程序中，卻沒有給予對等的機會，使實驗教育委託制度流於形式。

廣告 廣告

教師代表蘇浚賢表示，縣府招標案的所有期程、程序設計、行政資源，全部都圍繞「公辦公營」在走，一邊招標民營團隊，一邊同步辦公營初審。美其名是雙軌並進，實際上民間團隊處於不對等的劣勢，準備期程被壓縮，初審30分鐘結束，完全沒有補充或修正的機會。

今天出席活動的鄭同學表示，近年體制改變，對學生造成很大的影響。以前學生臨時有新的點子，老師都願意把原來的課程打掉、重新討論；現在多數事情都必須由老師寫好企劃、通過行政流程，學生只能跟著既定的內容學習，彈性與學習動力下降。

另一名廖同學表示，現在幾乎所有課程都是以國文、英文等學科為主，限制學生適性發展的機會，原來特色的「行動學習」，也在重重法規下，出門都變得非常困難，學習熱情難以被點燃。

家長代表黃偉駿表示，縣府對人文國中小的未來方針非常不透明，很多資訊他們都是要看到媒體報導，才知道方向已經被決定了，希望教育部能夠即刻介入。

教育部由國民及學前教育署科長謝雅君出面接受陳情，她表示，學生、家長、教師們的意見，教育部都聽到了。她承諾，相關陳情書的內容，會協助與宜蘭縣政府溝通。今天上午人文國中小的陳情行動，約1小時結束。（編輯：李亨山）1150129