宜蘭人文國中小「實驗教育」空間不再 親師生教育部陳情

教育部國中小組科長謝雅君出面代表教育部接下陳情書

全國最早、也是宜蘭縣第一批成立的兩所公辦民營實驗教育之一的宜蘭縣人文國中小，創校超過23年，但過去兩年因宜蘭縣政府的實驗教育政策混亂不明，以改善行政為由，讓原本實驗三法中給予實驗教育學校的實驗空間蕩然無存。宜蘭縣人文國中小家長、老師、學生今天(29號)到教育部陳情，教育部派代表接受陳情書，將深入了解。

宜蘭縣人文國中小家長代表賴珍琳表示，多數家長是因為認同人文國中小實驗教育理念，島內移民到宜蘭，甚至有遠從澎湖、屏東搬到宜蘭的家庭，但現在因為宜蘭縣政府的行政失序，讓家長老師學生們失望與憤怒。

家長們陳情表示，宜蘭人文國中小在113年前一期委託私人經營合約屆滿前，宜蘭縣政府對外招募委託私人辦理經營計劃書，提出經營計畫書單位未獲審查通過，宜蘭縣政府在過去2年的「接續管理」期間，針對人文國中小的實驗教育執行，長期出現制度定位混亂、程序不透明、權利保障失序等問題；而這兩年期間，宜蘭縣政府教育處不論是在公開與校內家長溝通過程中，承諾學校將以「公辦民營」為優先考量，但接下來兩年徵求委外辦理經營計劃書的過程，都以資訊不公開的過程，草率的決定前來提出計劃書的5個外部單位，全數不過關，但卻在最近1次的過程中，由學校代理校長提出在實驗三法上與「公辦民營」完全不同規範的「公辦公營」實驗教育學校經營計劃書，家長質疑為何不優先輔導提出經營計畫書單位，以「公辦民營」為主要方向。

家長們指出，學校自 113學年度起，因縣府以「接續管理」名義調整治理結構，使學校陷入既非一般公立、也非完整實驗教育的灰色狀態，實驗教學需要的彈性被行政規則逐步壓縮，讓親師生都無所適從。

家長們指出，引發此次行動的關鍵事件，在於去年年底(114年)重啟的公辦民營招標案，縣府在前次流標後拖延14個月毫無作為，卻要求民間團隊在不到一個月內提出百頁計畫，質疑程序流於形式。人文國中小教師代表蘇浚賢進一步指出，114年招標案的準備期被極度壓縮，且審查程序極不對等。民營案初審僅15分鐘簡報且無修正機會，相較於同期雙軌辦理的公營案可多次修正後再審，顯見縣府實質以「公辦公營」邏輯全面主導。家長們更質疑，這些招標案的審查委員本身是否具備實驗教育資格，還是縣府根本只想「公辦公營」，卻不肯明確讓家長們知道，而不斷以程序浪費孩子們的受教權益。

對此，教育部國中小組科長謝雅君出面代表教育部接下陳情書，表示家長們的心聲教育部已經聽見，將深入進行了解。