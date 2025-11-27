宜蘭人氣景點「鹿爺爺農場」１２／１熄燈！同質性農場成本太高
宜蘭三星鄉知名親子景點「鹿爺爺農場」即將於12月1日歇業，引起許多遊客不捨。這座擁有近乎五顆星Google評價的農場，以水豚、鴨子等可愛動物及多種餵食體驗聞名，深受遊客喜愛。然而，農場卻在臉書無預警公告將於12月1日熄燈，11月30日為最後營運日，不再對外開放體驗活動。宜蘭地區至少有二十間觀光農場，競爭激烈，經營成本高昂，可能是導致農場歇業的主要原因。
農場內的水豚在水中戲水翻滾，鴨子則不斷游來游去，場景十分生動可愛。水豚完全不怕遊客，甚至會主動親近人們，因此獲得許多民眾的喜愛。自開幕以來，鹿爺爺農場吸引了大量遊客前來，但如今卻即將走入歷史。
得知農場即將歇業的消息後，許多遊客特地前來告別。一位遊客表示，看到農場月底將停止營運的消息後就趕來參觀。另一位曾經來過的遊客認為農場環境不錯，得知結束營業的消息後也趕快再來看一下。當被問及對農場歇業的看法時，遊客表示很可惜，並認為宜蘭有太多類似同性質的農場，經營起來相當辛苦。
關於農場內動物的去向，一名農場員工表示公司應該會妥善安排。宜蘭地區的觀光農場競爭激烈，經營成本相當高昂。其他農場業者指出，食蟻獸、樹懶一隻就要100萬元，水豚一隻要30萬元且一次需要養兩隻。此外，水電和飼養費每個月至少要5萬元起跳。
在如此高昂的經營成本下，觀光農場除了收門票和提供餵食體驗外，可能還需要思考其他能帶來額外收入的服務項目，才能維持營運。這也反映出觀光農場在競爭激烈的環境中面臨的經營挑戰。
