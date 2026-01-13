宜蘭人真的需要高鐵嗎？李鴻源爆背後炒地利益：坐火車到宜蘭也不會很久

針對交通部提出的北宜高鐵延伸宜蘭計畫，前政務委員張景森近日公開表示，該案決策過程混亂，恐成為重大交通政策失誤。他指出，台北至宜蘭距離僅4、50公里，卻要投入高達4000億元興建高鐵，堪稱「史詩級錯誤」。對此，前內政部長李鴻源表示，高鐵延伸宜蘭工程本身並非問題，但經費從原先的1千多億元變成4千多億元，「這不是隔空抓藥嗎？」他強調，如要興建高鐵，決定走哪一條路線就會涉及政治角力，因為其中牽扯的利益相當龐大。

廣告 廣告

李鴻源在節目《中午來開匯》

指出，問題不是高鐵能不能到宜蘭，而是高鐵去宜蘭要做什麼？他提到，雪山隧道剛開挖時，他就寫了一封信給當時的宜蘭縣長，信中提到雪隧通車後，一定會有很多台北人到宜蘭蓋別墅，裡面有個專有名詞叫「景觀生態決策資源系統」，一定要做這個，若不做，就給5個字「宜蘭桃園化」，那這是雪隧的教訓。

李鴻源認為，高鐵要去宜蘭，工程本身不是問題，但經費從1000多億變成4000多億，這不是隔空抓藥嗎？再者，定線怎麼定呢？他指出，西部高鐵當初的定線，省政府其實不太同意，有人建議走台鐵舊線，因為不需要真正做到極快，結果政府挑了那一條線，到了今天很多土地炒一手、炒兩手、炒三手，到了最後沒有開發價值，土地成本太高。那現在高鐵要去宜蘭，走哪一條線，哪一條線就開始政治角力，因為裡面牽扯到太大的利益了。

對於現在高鐵要去宜蘭，李鴻源建議，要不要考慮台鐵舊線，因為才40幾公里，而且不需要超級快，只要讓火車的速度增加可能不要到100公里，事實上，坐火車到宜蘭也沒那麼久。他提到，民眾去宜蘭是要很慢活、很Easy的去，如今可能20分鐘就到宜蘭了，你覺得民眾今天是用旅遊的心態去嗎？ 那宜蘭的定位就變成「台北的衛星城市」，如果宜蘭變台北的衛星城市，那它的概念就不是今天的好山好水，就會變成完全台北近郊這樣的城市概念了，這樣嗎？

李鴻源進一步說，中央政府有中央的角度，宜蘭縣民有宜蘭的角度，政府應該先聽聽地方意見，都弄清楚了，決定要幹了，就要開始談工程的可行性，要走哪一條線？之後要開始環境影響評估，因為會通過很多環境非常敏感的地方。再來，一去以後，宜蘭所有的濕地全都破壞掉了，這是我們不要的，可是有人要，「所以我是覺得不是不能蓋，而是為什麼要去那裡，後面就會牽扯到很多利益糾葛，會有很多的政商關係，政商關係不見得都是不好的，而是專業的來面對了。」

更多風傳媒報導

