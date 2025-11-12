宜蘭人驚喊「雨大到很毛」 憶38死梅姬颱風：15年前慘況

宜蘭蘇澳連夜下起暴雨，水淹到幾乎一層樓高，軍方緊急出動救災，這讓當地居民紛紛想起2010年的梅姬颱風。（圖／東森新聞）





鳳凰颱風朝台灣逼近，雖然強度已經減弱不少，但共伴效應仍為部分地區帶來強烈雨勢，其中宜蘭蘇澳連夜下起暴雨，水淹到幾乎一層樓高，軍方緊急出動救災，這讓當地居民紛紛想起2010年的梅姬颱風，「昨天雨大到很毛，看到新聞那熟悉的蘇澳市區......就是想起15年前那慘樣。」

天氣職人吳聖宇表示，宜蘭縣蘇澳站昨（11）日晚8時50分，觀測到最大3小時累積雨量334.0毫米，為該站自2010年梅姬颱風以來最大的3小時累積降雨量，也是全台灣有觀測紀錄以來3小時累積雨量，並列排名第21位的紀錄，從目前當地的畫面來看，已造成嚴重的洪水災害。

有當地居民在社群分享災情，水淹進住家、幾乎淹過一層樓，軍方出動AAV7兩棲突擊車及橡皮艇，到災情最嚴重的蘇西里與民貴街救援。洪災也讓當地居民紛紛憶起15年前的梅姬颱風，「真的是重現15年前梅姬颱風」「那時候我國中操場整個淹爛變成游泳池」「昨天雨大到很毛，看到新聞那熟悉的蘇澳市區......就是想起15年前那慘樣」「上次淹水也是這輩子遇過最扯的一次是2010/10月的梅姬颱風......淹水照到現在我都還留著。」「那次南安國中好嚴重，我們學校還組團去南安國中鏟土！！」

臉書粉專「父山白俠masa」也發文分享，「一早收到工業區服務中心的訊息，說可能會淹水。15年前梅姬颱風那場災害還歷歷在目，所以立刻把貨車移到安全地點，再回廠區防災。沒想到最後還是淹了。但至少，這次我們準備得更快，也學會更冷靜。防災，是每一個經歷過災害的人都不會忘的本能。」

據國家災害防救科技中心資料顯示，2010年的梅姬颱風在當年10月21日至24日襲台，降雨主要集中在宜蘭、新北等縣市，期間最大累積雨量1,167mm發生在宜蘭縣蘇澳雨量測站，其觀測到連續4小時雨量超過100mm/h，最大更高達181.5mm/h。本次颱風造成38人死亡，96人受傷，3,453人進行緊急撤離，農林漁牧損失初估約1億3,590萬元。

2010年梅姬颱風造成38死。（圖／翻攝自國家災害防救科技中心官網）

