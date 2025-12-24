宜蘭代理縣長林茂盛：明年預算31億推39亮點

宜蘭縣政府今在縣民大廳舉辦縣政7年成果展，縣府團隊宣示要打造更幸福的家園。(記者游明金攝)

〔記者游明金／宜蘭報導〕「蘭ㄟ厝，咱來顧。」宜蘭縣政府今在縣民大廳舉辦縣政7年成果展，由代理縣長林茂盛率領縣府團隊，向鄉親交出7年來的施政成績單。同時宣佈明年將推動總經費31.7億元的39項新興及亮點計畫，持續推動縣政，守護宜蘭的未來。

宜蘭在林姿妙贏得選舉後，已執政7年，林姿妙去年底因貪污案停職，由副縣長林茂盛代理縣長，今天的成果展延續過去7年成果。

林茂盛說，過去7年，宜蘭在交通、防災與社福體系取得了關鍵性突破，為縣民構築穩固的生活防護網，交通建設方面，備受矚目的「台 62 線延伸宜蘭」已於上月通過可行性評估，「高鐵延伸宜蘭」及「宜蘭至羅東鐵路高架化」亦通過國發會審查，無論公路或鐵路，宜蘭正逐步實現聯外便捷、縣內流暢的交通願景。

另，在韌性城市與安心醫療部分，他指出，蘇澳溪分洪道與五結防潮閘門工程已順利爭取中央補助，陽明交大附醫二期擴建持續推進，心理衛生中心也全面營運，從防災到照護，讓縣內安全與安心生活奠定更穩固基礎，縣府對於全齡守護亦無微不至， 從「營養午餐 3.0」、「長照食堂 2.0」到連續3年調升「生育津貼」，守護每個家庭的負擔與笑容。

面對未來，林茂盛說，幸福不是口號，而是踏實的生活狀態，明(115)年縣府將推動總經費31.7億元的預算，執行39項亮點計畫，持續推進重大交通路網，縮短城鄉距離，強化治水減災與基礎建設，深化「蘭海鐵道五漁村」與「冬山河旅遊廊帶」，打造讓心靈放鬆的休閒空間等。

林茂盛表示，從過去的穩健執行，到未來的創新規劃，縣府團隊將以更務實步伐，貼近土地與鄉親需求，「蘭ㄟ厝，咱來顧，大家作伙來打拚」，宜蘭的幸福家園由縣府來守護。

