宜蘭代理縣長遭批花錢出國看文化資產 回國卻拆文化資產

宜蘭縣政府公告廢止蘭陽舊橋歷史建築的文資身分後，文化團體為舊橋請命，在文化局外高舉「保存宜蘭文化，搶救蘭陽舊橋」布條。（圖／報系資料照）

宜蘭縣代理縣長林茂盛民國114年中率團赴歐考察文化觀光，但縣府一紙廢止歷史建築「舊蘭陽大橋」的公告卻引起熱議，被批「花錢出國看文化資產，回宜蘭卻拆文化資產」。但縣府不僅廢止蘭陽舊橋文資身分，日前還將頭城一處遺構認定是漂流木，讓文史工作者大嘆，宜蘭縣對待文資的態度倒退30年，作法讓人心寒。

進入宜蘭縣文化局網站查詢文資資料，蘭陽舊橋的歷史建築資訊已下架，這座迄今約90年歷史的橋梁，是作家黃春明〈城仔落車〉小說中的地景，橫跨蘭陽溪的舊橋承載無數宜蘭人記憶，功成身退後登錄為歷史建築。

廣告 廣告

現今通行的「蘭陽大橋」將改建，宜蘭縣政府公告廢止舊橋文資身分，文化團體為舊橋請命，文化部指縣府處分「疑有違失之虞」、「極為不合理」。

文史工作者林正芳6日表示，主政者講宜蘭縣是文化立縣，卻是「說一套，做一套」，連文化局長也是「阿薩布魯」，連2任的文化局長都不符地方的期待，「文化豈能變酬庸？」

宜蘭縣頭城鎮一處建築工地發現一批遺構，宜蘭縣文化局第一時間指為漂流木，引發文化界批評。（圖／民眾提供／李忠一宜蘭傳真）

林正芳指出，台灣具有文資身分的舊橋約70多處，宜蘭頭城的大溪橋就是新舊橋並存；蘭陽舊橋對宜蘭的歷史意義相當重大，但文化局對待文資的態度卻是倒退30年。

上月初頭城一處工地發現一批遺構，文化界有人認為可能是古船，不過文化局在第一時間宣稱是漂流木，讓文化界痛批「粗暴」，經現勘後改口稱「就木構外型特徵應屬人造物」。對此，林正芳直言「離譜」。

他表示，能理解建商因為停工而造成損失，但也不能先粗糙判定說是漂流木；縣府還在文資審議會提案，授權縣府在某些條件下可以讓工程先復工，會有這種提案就足見對文資的不尊重。

縣府表示，近年來宜蘭文化局透過保存、活化及推廣，使文化資產能融入民眾生活之中，這也是對文資保存負責任的態度及實質成果的展現；對於蘭陽舊橋議題，縣府希望能創造雙贏，守護民眾的情感記憶及所承載的歷史意義，也要保障人民安全。對於日前在文資審議會的提案，文化局表示，委員建議研議更周延的配套措施後再提送審議。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

飛官辛柏毅剛蜜月返國！全家快熬不過 空軍指「評估後才派任」

F-16戰機四大殺手曝 空軍：飛官辛柏毅該做的都做了

白色巨塔6／中榮3神外醫師放任無照廠商執刀 石崇良喊：不可思議