宜蘭休閒動物農場夯 27家取得展演許可

宜蘭動物展演場域多，許多遊客慕名前往，深受親子歡迎，與羊駝、水豚君等可愛動物互動。(記者王峻祺攝)

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣近年休閒動物農場愈來愈多，吸引許多遊客朝聖，其中多半是動物展演場域，合法性引發外界關注，經縣政府清查，目前全縣34家業者中，有27家取得展演許可，另7家還沒有許可證，將會持續輔導、清查，逾期業者可裁處新台幣5萬元，近3年已裁罰6件。

宜蘭動物展演場域多，許多遊客慕名前往，深受親子歡迎，與羊駝、水豚君等可愛動物互動，業者間也競爭激烈，紛紛引進更多動物吸客，更發生有農場負責人，不滿前員工離職投奔敵營，出動空拍機毒殺對手飼養的羊駝、梅花鹿等遭起訴。

主管機關宜蘭縣動植物防疫所表示，目前全縣共有27家業者取得展演動物許可，其中鹿爺爺農場已歇業，因書面文件尚未補齊還沒註銷，另有7家業者仍持續輔導中。

宜蘭動防所指出，針對未取得許可農場，會限期請業者完成，如有逾期情形將依違反「動物保護法」第6條之1規定，裁處新台幣5萬元；2023至2025年間裁罰6件，其中有1家業者被裁處2次。

