宜蘭住宅火警釀2租客死亡 將調查是否違法隔間分租

房子陷入火海，不斷延燒，宜蘭市延平路昨（8）晚傳出住宅火警，共2棟民宅陷入火海，其中2名男租客被救出後仍回天乏術；鄰居表示，火災前先聽到一聲爆炸聲。

鄰居陳先生說道，「聲音很大聲，聲響很大。」

死者家屬整理遺物時不斷拭淚，他們和火調人員、房東9日上午重回現場調查，釐清失火原因。

房東說，他的房子原本租給6名房客，因為不想再出租，這幾年只剩下2名房客，原本也打算退租，不料卻發生憾事。

房東黃先生回應，「一直在拜託他們要退租，他們說你要我們走去哪裡？」

廣告 廣告

鄰居李小姐表示，「因為我先生行動不方便，所以都要拿助行器。」

房子受到波及的李小姐看到家產面目全非，也在火調現場掉下眼淚。她說，事發當時帶著行動不便的先生從後門逃生才倖免於難；至於火警實際發生原因，火調人員還要調查。

宜蘭縣消防局火調科長林富興說明，「初步研判起火處是在1樓，也有採集相關跡證送中央實驗室來做鑑驗。」

宜蘭縣政府建設處長邱程瑋回應，「有關相關的個案，我們會依據消防局勘驗現場的情形，跟我們派同仁現場了解之後，再做相關的判定。」

失火房子共有3層樓，內部有5間隔間屬於分租套房。縣政府建設處表示，依中央規定，任一樓層有6間以上隔間，或者該棟建築隔間有10個床位以上，就需要申請室內裝修，如果沒有申請，該建築所有權人將被依《建築法》開罰6到30萬元，這起個案會協同消防局了解是否有違法問題。

更多公視新聞網報導

​​花蓮美崙大理石工廠深夜起火 消防1小時撲滅無人傷亡

蘇澳民宅火警2移工亡 一人為懷孕7月孕婦

宜蘭礁溪電鍍廠發生火警 消防獲報灌救無人受困

