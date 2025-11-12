宜蘭住民宿淹水救援！刺青男團「扛阿嬤避難」 網友讚爆

鳳凰颱風暴風圈於11月12日凌晨觸陸，受颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，宜蘭縣11日晚間下起超大豪雨，造成多處馬路淹水，有遊客前往宜蘭住民宿時正好遇上淹水，朋友外出買東西受困無法返回，一行人於是帶著游泳圈涉水救援，途中還幫助腿腳無力、無法上二樓避難的阿嬤，熱血事蹟在網路上傳開後引發熱議。

宜蘭昨夜淹水事故頻傳。（示意圖／中天新聞）

該名民眾在Threads上分享，他們本來是來宜蘭住民宿遊玩，結果朋友出去買東西時碰上下大雨，馬路上都淹水回不來，其他友人就拿著游泳圈去救他。從民眾拍下的畫面可見，當時水已經淹到將近膝蓋，一行人在水中拖著游泳圈前進，本來一路上還在嘻笑打鬧，怎料卻突然遇到有當地民眾求救。

一名住在當地的男子向這群遊客求助，表示家中長輩本來是在一樓，可是大水淹進家中，阿嬤的腿腳不好無法自己上去二樓，他們家中的人也搬不動，只好向路過的遊客們求援。遊客一行人立刻答應過去幫忙，好幾名男子聯手將阿嬤從一樓搬上二樓，這才解除危機。

事後還有網友看到影片後留言，驚呼這裡就是他阿嬤家，因為爸媽家也淹水完全無法過去救他們，超級擔心阿嬤和姑姑。不少網友看了貼文與影片後，直說還好有這群被稱為「刺青猛男團」的遊客，救了行動不便的長輩。

網友們紛紛留言讚賞：「感謝您的幫助」、「還好遇上你們很有愛啊」、「苦中作樂的你們，要注意衛生也不要感冒了喔，謝謝你們的善良跟毅力,是真正的大英雄」、「你們好善良還進去幫阿嬤，一定會有好報」、「水很髒不要喝到喔，謝謝你們的幫忙」、「辛苦你們了」、「好人一生平安耶」。

