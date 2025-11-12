宜蘭停班停課假圖卡 代理縣長林茂盛：不會容忍

（中央社記者沈如峰、潘欣彤宜蘭縣12日電）鳳凰颱風侵台，昨晚在宜蘭縣政府尚未宣布停班停課前，假訊息圖卡即在網路流傳。宜蘭縣代理縣長林茂盛今天表示，對假圖卡縣府不允許也不會容忍，已請警局依法處理。

宜蘭縣警察局今天指出，關於民眾於昨日宜蘭縣府尚未公布停班課資訊前，就在FB或LINE等社群媒體等處散布縣府已決定停班停課的圖片、文字等行為，將依違反社會秩序維護法等規定調查處理，呼籲民眾不要任意P圖、不要傳遞有誤導性質的圖片與資訊，勿傳播未經證實訊息，以免觸法。

林茂盛今天回應社群出現停班停課假訊息圖卡時說，昨晚於應變中心開會中，人事處就已收到假圖卡訊息，會議結束後隨即請宜蘭縣警察局，馬上針對此事了解，並進行相關偵辦程序。他更強調，對製作假圖卡行為，縣府與政府機關不會允許也不會容忍，已要求警局依法處理。

除假訊息外，昨晚也有民意代表自行公布部分鄉鎮停班課訊息，林茂盛表示，該位民意代表所發布的4鄉鎮停班停課訊息，的確包括在全縣停班課範圍中，對民代的訊息發布予以尊重。

至於昨日為何會遲至晚間9時許才公布停班課訊息，林茂盛解釋，決策過程中，討論宜蘭縣災後復建，以及縣內民眾交通作息往返等，並在綜合考量下做出決定。由於討論過程慎重，故時間上難以在原訂的8時前對外宣布。（編輯：林恕暉）1141112