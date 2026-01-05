宜蘭停車收費人員執勤遭攻擊 黃琤婷要求相關單位檢討 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

針對宜蘭發生路邊停車收費人員於執勤期間遭民眾攻擊，並受傷送醫一事，宜蘭縣議員黃琤婷今（5）日表達最嚴正的譴責，並指出相關行為已涉及妨礙公務，絕不可容忍。黃琤婷要求相關單位同時全面檢討，並強化停車收費人員的基層執勤安全與防護機制。

「任何針對執勤人員施以暴力之行為，不僅危害人身安全，更已逾越法治底線。」黃琤婷表示，停車收費人員係依法執行職務，長時間於戶外環境中工作，不論天候狀況，皆肩負維持交通秩序與公共運作的重要責任，是地方不可或缺的第一線人員。

黃琤婷也提到，自己學生時代曾於路邊停車收費場擔任收費工讀生，親身體會第一線人員工作的艱辛。執勤時常需在車流間往返，長時間日曬雨淋，過年期間仍須堅守崗位，甚至曾因依法收費而遭遇不理性謾罵，更能理解基層人員所承受的壓力與風險。

黃琤婷強調，民眾若對停車收費制度或執勤方式有意見，應循合法、理性的申訴管道反映，而非將情緒發洩於依法執勤的工作人員身上。她支持警方依法究辦本案，並要求相關單位妥善照顧受傷同仁後續醫療與關懷，同時全面檢討並強化停車收費人員的執勤安全與防護機制，以確保第一線人員安全無虞。

黃琤婷重申，尊重依法執勤的基層人員，是社會法治與秩序的基本要求，任何形式的暴力行為，皆不應被縱容。

照片來源：黃琤婷臉書

